法人好MiniLED未來滲透率大增 LED股全面轉強

2019-10-01 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



Mini LED技術被市場視為台灣LED廠擺脫陸廠在照明市場殺價競爭的重要技術，今年以來下游的應用明顯增加，同時，包括車用、顯示器等各領域下游的研發設計也快速進行，市場法人也看好，未來一至二年間，MiniLED滲透率快速增加之後，台灣LED廠中，包括晶電（2448）、億光（2393）、隆達（3698）及榮創（3437）等廠均可望受惠。受到產業利多消息激勵，今日盤中，包括晶電、隆達及榮創等股，股價均有強勢上漲表現。

受到市場看好未來MiniLED對台廠營運效益可望明顯增加的激勵，今日盤中LED股明顯轉強，其中，產業龍頭晶電盤中股價上漲逾8%，另外，隆達、榮創及宏齊股價盤中也一度上漲4%至5%，而光鋐、聯嘉、佰鴻等股也均是上漲表現，整體而言，今日LED股表現相當強勢。

台灣的Mini LED 供應鏈越來越蓬勃發展，從材料、設備、面板到顯示器等，跨進Mini LED商機的越來越多，整個供應鏈都關注Mini LED，業者認為，以目前市場的熱絡程度看來，明年可望會有更多Mini LED產品持續推出。

晶電去年就開始推出Mini LED產品，隨著需求量將增加，預估今年下半年可望有更顯著成長，市場法人估計，今年全年整體Mini LED占晶電藍光產能達5%至10%，且為提供客戶模組解決方案。

隆達Mini LED產品目前Mini LED出貨以背光與顯示器為主，也應用於 RGB 顯示看板上，目前主要應用包括高階筆電、電競顯示器與車用面板，其中，32吋產品主要應用於電競與高階繪圖顯示器，該公司也明確指出，目前許多下游客戶對於使用MiniLED也都在最後的研發階段，明年隆達在MiniLED營收將持續攀升。

同樣具備集團面板廠資源的LED廠商還有群創光電轉投資的LED晶粒廠光鋐科技及LED封裝廠榮創。其中，光鋐早已投入Mini LED 及更高階的Micro LED的研發，據悉該公司的相關產品也已在今年開始小量出貨。另外，榮創的Mini LED同樣也 已在今年開始出貨並小量貢獻營收，預計對明年的營運貢獻將更為明顯。