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達威光電出售福德工廠 估獲利7360.7萬元

2019-10-01 11:27經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

達威光電發言人李曉青今（1）日赴OTC發布重訊，宣布出售福德工廠，估獲利7360.7萬元。

達威光電發言人李曉青今（1）日赴OTC發布重訊，宣布出售福德工廠，估獲利7360...
達威光電發言人李曉青今（1）日赴OTC發布重訊，宣布出售福德工廠，估獲利7360.7萬元。記者李珣瑛/攝影
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