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特斯拉上海廠年底交車 貿聯下半年車用線束拉貨旺

2019-09-27 11:57經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

特斯拉位於上海超級工廠首款Model 3將於年底前正式出廠，特斯拉供應鏈成員貿聯...
特斯拉位於上海超級工廠首款Model 3將於年底前正式出廠，特斯拉供應鏈成員貿聯-KY（3665）受惠。圖為航拍特斯拉上海工廠（一期）。中新社
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全球電動車大廠特斯拉在市場預期第3季銷量上升及中國上海年底首輛Model 3出廠帶動，特斯拉供應鏈成員貿聯-KY（3665）營運看俏，特斯拉電動車線束拉貨動能轉強，法人預期，下半年營運優於預期，可望較去年同期呈雙位數成長。

特斯拉即將公布本季電動車銷售量，然而外媒普遍看好本季銷售數字，FactSet 調查的分析師預計特斯拉第3季總銷售量達到98,000 輛，其中包括79,600輛 Model 3。而豪華版的Model S和Model X SUV的銷售平均分配為各在8,600 輛。與上一季比較，第2季電動車生產量達到87,048台、交車數量來到95,200 台，有不錯成長，可望再次改歷史新高記錄。

另外，特斯拉也傳出好消息，位於上海超級工廠首款Model 3將於年底前正式出廠，該廠從興建到上線運作時間非常快，僅短短九個月，創下驚人記錄，目前規劃年產能為50萬台，按照特斯拉規劃，在今年底前在上海廠投產Model 3車型，預計每周產量可達3,000輛。

而該上海廠車內線束，就近由貿聯昆山廠供應線材，該廠也同時供應相關大電流連接模組應用在電動車、儲能裝置等，在電動車電池管理線束、儲能裝置線束、直流快充站線束需求增加下，法人預期2019年來自電動車營收貢獻將年增43%，2019及2020年營收佔比為別在11%與13%，相較於2018年的8%，電動車營收占比逐年增加。

電動車特斯拉貿聯

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