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京東方合肥產能重啟滿產 驅動IC聯詠、天鈺受惠

2019-09-25 11:47經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

中國面板供過於求緊張局面暫獲緩解，中國面板大廠京東方傳出合肥廠產能重啟，TFT-LCD生產線滿產，進一步帶動面板驅動IC下半年營運露出曙光，聯詠（3034）與天鈺股價逆勢抗跌、聯袂上漲，而聯詠與京東方合作將直接受惠產能全開利多。

先前美中貿易戰關係緊張，加上產能擴增過快，導致市場價格崩跌，先前曾傳京東方10.5代液晶顯示器生產線的產量從7月份開始減少25%，其他液晶顯示器生產線的產量減少10%。華星光電和惠科也分別將8.5代液晶顯示器產品的開工率分別下調了10%和20%。

美中貿易談判10月復談，氣氛轉趨和緩，全球LCD面板出貨世界第一京東方，傳出合肥10.5代TFT-LCD產能全開，月投入玻璃基板達到120萬片，連帶使得面板驅動IC需求水漲船高，其中聯詠與京東方合作關係緊密，先前傳出華為有意以京東方取代韓系面板供應，聯詠將間接受惠。

目前面板持續持續朝向大尺吋趨勢前進，大尺寸55吋以上均為4K2K，LCD TV的大型化與解析度提升，也將帶動驅動IC顆數的成長，8K電視驅動IC需求量是4K2K的4倍，帶動聯詠今年在大尺吋驅動IC持續成長。

另外，鴻海集團旗下面板驅動IC天鈺，主要客戶客戶群創、彩晶，該公司也逐漸調整方向，積極開拓鴻海以外新客戶，並積極透過代理商拓展中國版圖，其大、中、小面板驅動IC產品齊全，在智慧型手機走向全螢幕化，從蘋果到中國品牌手機均走向全螢幕化趨勢，帶動天鈺小尺吋面板驅動IC需求增加。

面板京東方聯詠

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