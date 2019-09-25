東貝傳財務吃緊 股價鎖跌停寫近11年新低

2019-09-25 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



市場傳出LED廠東貝（2499）財務吃緊情況，今（25）日該股股價跳空打入跌停鎖死，股價創下近11年新低。該公司也表示，目前與銀行團協商進行常態性修約，已修約完成，未來仍將持續投入發展Mini LED及Micro LED等新產品新業務。

東貝在傳出公司營運資金吃緊的消息衝擊下，今日股價以跳空跌停開，跌停價來到7.26元，雖然包括東貝在內的不少LED股，長期以來股價均在相對低檔水準，不過，今日東貝股價打入跌停板之後，也創下該股自2008年以來的近11年股價新低，盤中跌停價委賣張數也多達逾1.7萬張。

LED封裝廠東貝指出，東貝強調，該公司付息向來一切正常，與銀行間往來亦維持關係良好，同時銀行團亦對於公司提出的未來發展計畫表示支持。該公司並表示，近日已與聯貸銀行團進行常態性修約，目前修約已完成。

主要是基於東貝所提供市值逾38億元的擔保品，已遠高於現有聯貸金額33億元。同時，銀行團亦修約同意公司僅支付利息、暫無需攤還本金，以使公司有足夠營運資金持續投入發展新的產品研發及業務。

對於後市的展望，東貝表示，由於美中貿易戰造成轉單效應，公司已陸續接獲新型照明燈具長期訂單，預估今年第4季營收有機會較去年同期成長。

在背光產品方面，公司過去兩年積極投入研發未來較具成長力道的高階Mini LED及Micro LED，目前已與國際一線大廠合作專案開發，目標2020年開始導入新應用產品中、並進行量產。