FEM出貨暢旺 立積股價逆勢走揚

2019-09-25 09:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



立積（4968）走出營運谷底，下半年FEM強勁拉貨動能，切入歐美客戶及中國客戶轉單效應，2.4GHz及5GHz Wi-Fi FEM第3季開始出貨放量，法人預期單月營收可望挑戰新高，今（25）日股價一度來到168.5元，漲幅3.05%。

立積下半年FEM拉貨動能強勁，在改善設計及製程技術提升後，效能提升、成本下降，競爭力明顯提升之下，獲得美國際大廠擴大採用。

此外，8月取得華為認證，FEM開始小量供應華為Wi-Fi路由器，在中國去美化政策，轉單至非美系供應鏈，加上旺季效應加持，立積拉貨動能明顯轉強。