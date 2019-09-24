建漢越南佈局有成攻漲停 台揚跟風

2019-09-24 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海集團旗下網通廠建漢（3062）因應美中貿易戰，在越南設立的新廠目前已開始出貨，稼動率已達九成，由於該廠區目前仍有空間，公司不排除再擴產能，受到利多消息帶動，激勵今（24）日建漢股價直攻漲停板，同為鴻家軍的網通廠台揚也受到激勵，盤中上揚逾3%。

建漢昨（23）日召開法說會，總經理吳忠和指出，因應美中貿易戰，公司先前在越南北北寧省設立廠房，該廠靠海防港很近，廠區大小達1.1萬平方米，上個月已完成客戶稽核、產品認證，9月已開始出貨。

建漢重慶廠目前佔營收達七成、越南廠三成。

吳忠和表示，越南廠主要是出售輸美國產品，而在中國大陸的重慶廠則以非美客戶為主，考量貿易戰不會在短時間內解決，在越南設廠將讓公司佈局更有彈性。

據悉，建漢越南廠目前稼動率已達九成，由於該廠區目前仍有空間，建漢也不排除再加產線，但主要考量仍是客戶是否有轉移需求。

受到利多消息激勵，今日建漢開盤直攻漲停板，股價來到17.5元。同為鴻海集團旗下的網通廠台揚也受到激勵，盤中上揚逾3%，建漢、台揚表現居網通族群領頭羊。

展望今年下半年及2020年，建漢指出，公司產品已開始走出差異化，秉持「深、廣、高、速」的信念，未來布局的產品除了5G、Wi-Fi 6、智慧化家庭之外，主要佈局窄頻低功耗物聯網（NB-IoT）及 衛星通訊市場。

在窄頻低功耗物聯網方面，建漢認為該領域初期難度高，但公司已克服並開始小量出貨，未來將帶給建漢更高的成長動能；在衛星通訊市場，建漢除布局行動通訊 4G／5G 之外，在衛星通訊市場已深耕相當時間，此衛星寬頻的應用廣泛且需求不斷成長，因具有全區覆蓋無死角之特性。除了船泊、飛機、車輛以外，未來可當行動寬頻的骨幹。