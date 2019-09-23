富致科技掛牌上櫃 早盤大漲逾3成

2019-09-23 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



保護元件廠富致（6642）今日以每股承銷價30元掛牌上櫃，早盤股價最高衝到39.95元，股價一度逼近40元大關，最高漲幅逾33%，該公司看好下游客戶的庫存已降至史上相當低的水位，預計10月以後拉貨動作可望加溫，下半年營運可望至少持平去年水準，預計明年可望重返成長軌道，市場法人看好，全年營收成長幅度有機會挑戰一成以上水準。

富致科技主要生產高分子正溫度係數自復式保險絲PPTC（Polymeric Positive Temperature CoefficientResettable Fuse），產品類型包括插件式（DIP）、貼片式（SMD）、晶片與客製化、電池片等，產品主要應用於智能應用和物聯網，車用馬達和車用電子及工業控制等領域，拓展綠色能源利用及電動車電池市場。

在產品應用方面，富致科技主要以智能應用、IoT，車用馬達、車用電子及工業控制等市場為主，並積極拓展綠色能源利用及電動車電池市場；在銷售客戶方面，客戶遍佈全球40餘國，包含北美、日本及中國通訊網路、智能應用科技大廠，及各大主要車廠First Tier供應商，客戶規模已逾千餘家。

該公司民國105至107年間，每股稅後純益分別為1.64元、2.10元及2.65元，過去三年呈現穩定成長趨勢，今年雖然受到美中貿易戰影響，不過，公司看今年全年營收有機會持平去年，而明年仍將重回成長軌道。

該公司高層先前表示，去年產業火熱時，客戶將庫存水位拉升到六個月，不過，去年下半年下游需求明顯降溫，近半年以來，下游客戶也進入庫存去化階段，到目前為止，目前北美客戶的庫存已大幅度降至二星期水位，觀察過去庫存水準，這樣的庫存水位是相當低的。