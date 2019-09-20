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競國第3季營收回升 獲利同步看增

2019-09-20 19:02經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

競國今天表示，2019第3季營收將優於第2季，預估營收季增9%至10%，毛利率也會增加，第4季營收約與第3季持平，至於2019年全年營收將較2018年衰退，但是獲利在匯兌收益挹注下，則不會太差。

競國今天在證交所舉辦法說會，該公司發言人蔡政宏表示，2019年營運，第1季是谷底，上半年營收下滑，主要是受到美中貿易戰的衝擊，第2季營運較第1季回升，第3季營收又會比第2季好，第4季營收約與第3季持平。

競國是PCB廠，主要出貨LED、筆電攝影機、網通、電池、電源供應器、汽車與家電所使用的板子，主要客戶包括光寶、群光、鴻海、新普、台達電、大金及SK海力士等。

競國目前有三個廠區，分別在台灣、大陸昆山與泰國，以上半年來說，台灣廠產能22萬平方英呎、產能利用率60%，大陸廠產能120萬平方英呎、產能利用率70%，泰國廠產能105萬平方英呎、產能利用率50%。

蔡政宏說，受到美中貿易戰影響，有些在大陸的客戶，把單子轉到泰國，貢獻泰國廠每月500萬至1,000萬泰銖，轉單的產品以電源供應器及筆電攝影機為主，泰國廠在人力方面，比台灣與大陸有優勢。

他說，泰國廠主要是做汽車與家電的板子，訂單來源不多，現在增加一些電源板訂單，可以提高稼動率，尤其2019年汽車市場較去年衰退，使得泰國廠也受到一些影響，另外，也在開發DRAM模組的板子，以擴大營收來源。

競國2019第2季稅後純益1.70億元，第2季每股稅後純益（EPS）1.06元，較第1季稅後純益6,900萬元，第1季EPS0.43元回升。展望下半年，他說，第3季營收會比第2季好，毛利有機會增加，第4季營收與第3季差不多，希望2020年營收展望，會比今年好。

營收泰國

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