貿易戰越打，它漲越兇！聯發科今年股價飆漲7成，背後竟是因為做對這個

2019-09-20 15:47 商業周刊 李玟儀／商業周刊



9月19日，聯發科對媒體展示了新竹最新的無線通訊研發大樓，實驗室裡，工程師正在測試5G手機最核心的基頻晶片，桌子旁、與人身等高的機台設備，新台幣造價就要1億元。這裡，是聯發科5G研發的秘密基地，大樓總體投資高達新台幣50億元，相當於聯發科去年稅後淨利的1/4。

聯發科董事長蔡明介。 圖／商業周刊駱裕隆 分享 facebook

手上拿著自家5G手機晶片，聯發科董事長蔡明介強調，聯發科正站在5G這個新的起跑線上，「除了手機我們取得第一步，現在站在領先群裡，將來（還有）5G更多、更大、各式各樣的應用。」

蔡明介的自豪不無理由。其實今年以來，聯發科股價已漲了66％，是台股大盤同期漲幅的5.5倍。近期，摩根史丹利、摩根大通、滙豐、里昂證券等多家外資更將其目標價上調，最高喊到500元，相當於聯發科5年前股價的巔峰。

而且讓人意外的是，外資們看好聯發科的原因，居然是5G智慧型手機。

明明智慧型手機已是強弩之末，研調機構國際數據資訊（IDC）9月初發布的報告預估，全球智慧型手機出貨量，今年將年減2.2％，已連續3年衰退。而在5G時代，智慧型手機更不再像3G、4G時代扮演主角。

但包括滙豐、摩根大通等外資卻在報告中指出，5G手機晶片將是聯發科未來推升毛利率與股價受看好的主因。為什麼？

首先，是智慧型手機戰局改變，加上中美貿易戰，讓聯發科意外成為地緣政治的受惠者。

近年，手機廠自主研發晶片已成為趨勢，全球3大手機廠從蘋果、三星到華為，都採用自家晶片，在此潮流下，那些沒能力自主研發晶片的手機品牌，將成為聯發科與全球手機晶片龍頭高通的主戰場。「高通跟聯發科的決戰點，會是搶Oppo、Vivo和小米。」拓墣產業研究院分析師姚嘉洋表示，

當中國成為決勝戰場的同時，中美貿易戰卻仍持續發燒，「去美國化」成為中國品牌採購晶片時的共識。

「中美貿易戰，中國人不太敢全面性的用高通; 日韓貿易戰，高通、三星的晶片也好，都是三星代工，客戶會擔心貨源不穩定，哪天日本搞你(三星)，你關鍵氣體又（被）限制一下……，」一位國內投顧分析師直言，聯發科將成為大國政治角力下的避險選擇。

研調機構顧能（Gartner）研究副總裁盛凌海則預估，明年5G手機剛起步，聯發科便有機會在蘋果等3大手機廠外的中國品牌，搶下2成至2成5的5G晶片市占率，接近其在4G全盛時期的表現。

其次，則是中國亟欲普及5G手機，也給了聯發科機會。

根據中國最大電信商中國移動的藍圖，該公司希望在2020年底前，就能將5G手機價格帶降至人民幣2000元（約合新台幣9000元）以下。

不過，一位美系外資分析師指出，5G初期，向來擅長中低階晶片的中國紫光集團旗下IC設計公司展訊通信還無法推出5G晶片，而高通的高階晶片也還沒磨合出成本優勢，無法在短期內重演4G時代中後期，高通將中高階晶片降價，搶占聯發科的中階市場的戲碼。「（此時）中端的手機，供給會比較吃力，這就是聯發科的機會。」盛凌海表示。

它改變作戰習慣

5G時代，不再做「快老二」

但更重要的是，在這班地緣政治與中國欲普及5G手機的機會列車啟動同時，聯發科也正調整自己的作戰策略，因此得到了上車的門票。

盛凌海觀察，雖然短期內，高通仍會是5G手機晶片的霸主，但至少在5G市場，聯發科已經將過去與高通至少有1年的技術差距，縮短至半年。

這背後，其實是聯發科在5G時代不再遵循「快老二」模式，所體現出的結果。

所謂「快老二」策略，指的是公司不一定是首先推出產品者，但透過快速模仿市場領先者，用更短的開發時間或更大的量產規模，推出更便宜但效能更好的產品，晉身市場第二。這是聯發科過去的成功方程式。

但5G時代，聯發科開始搶當領先梯隊。例如，該公司積極參與全球制定5G行動通訊的標準組織3GPP（第3代合作夥伴計畫），今年更打敗三星，拿下區域性會議主辦權；今年初，聯發科執行長蔡力行也透露，已將相當於聯發科全體員工1/8、約兩、三千名的員工調整職務到5G相關部門，以因應變局。

當然，聯發科的前景並非無憂。一位IC設計公司執行長認為，當前市場傳出，高通在委由三星代工的7奈米手機晶片量產不順之下，乍看對聯發科有利，但若高通因此重回台積電懷抱，是否會產生排擠效應，讓聯發科無法順利取得台積電產能，重演2至3年前，聯發科空有市場需求，卻排不到產能、無法出貨的窘境，仍有待觀察。

時勢，加上適當的策略調整，成為這次聯發科在資本市場重新被追捧的主因，兩者缺一，就難以成局。

5大外資看好聯發科，目標價上看5年前巔峰 券商 評等 目標價（新台幣/元） 里昂證券 重申買進 500 滙豐 維持買進 480 美國銀行 重申買進 450 摩根史丹利 調升至優於大盤 449 摩根大通 優於大盤 430 資料來源：各大外資報告

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