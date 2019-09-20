彩晶訂單能見度到Q4 盤中爆逾3萬張大量上攻

相關新聞
兩外資上修聯發科目標價2019-09-20 01:27
記憶體利多連發 力成、旺宏法人叫好2019-09-20 02:33
陞泰展望後市 將迎轉單效益2019-09-19 23:45
研華、安勤利多 股價表現強勁2019-09-19 23:45
億光Mini LED 明年放量2019-09-19 23:45
日月光高雄廠拚智慧化2019-09-19 23:45
宏達電區塊鏈手機進化 提供比特幣現金功能2019-09-19 23:45
彩晶奪車載面板大單2019-09-19 23:45
ABF載板複製去年矽晶圓行情2019-09-19 16:17
台積電開高走低台股收跌34.75點 三大法人買超0.53億2019-09-19 15:14
華孚邁向填息2019-09-19 14:40
5G大主流 穩懋軋空？2019-09-19 13:57
美系外資三大理由看好大立光 調高評等及目標價2019-09-19 12:14
外資看好聯發科5G布局 同步喊買且調高目標價2019-09-19 11:58
產業旺季加溫 法人估旺宏Q3營收季增三成2019-09-19 11:52
智慧製造最強五虎將 訂單落底再壞有限2019-09-19 11:50
矽智財股各擁題材 股價聯手大漲2019-09-19 11:43
合晶盤中股價漲逾2% 挑戰波段新高2019-09-19 10:20
TPK-KY股價逆勢走揚 一口氣收復3均線2019-09-19 10:00
台積電季季配息首發 一開盤就完成填息2019-09-19 09:09
台積電除息 法人：台股高檔盤整2019-09-19 08:50
全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三2019-07-29 10:35
熱門文章
WiFi 6時代來臨 概念股成市場新寵2019-09-19 18:40
買盤太激情 這檔ETF逆大盤飆漲2019-09-19 15:05
記憶體利多連發 力成、旺宏法人叫好2019-09-20 02:33
台積挺進2奈米 IC群雄股價樂2019-09-19 14:40
台積電概念股 多頭指標2019-09-19 19:33
高價IC設計 作帳行情點火2019-09-20 02:33
產業旺季加溫 法人估旺宏Q3營收季增三成2019-09-19 11:52
台積電概念股 大盤指標2019-09-20 02:33
六外資喊買大立光 大摩三年來首度翻多2019-09-20 02:33
資產誘人 南港幫股價近月攀高2019-09-19 12:43
台積電開盤秒填息 穩坐市值王2019-09-20 02:33
市場預估Q3營收增3成 旺宏走俏2019-09-19 14:40
兩外資上修聯發科目標價2019-09-20 01:27
是方強攻雲端 大豐收2019-09-19 23:48
合晶盤中股價漲逾2% 挑戰波段新高2019-09-19 10:20
三大法人買超台股0.53億元2019-09-19 15:38
矽智財股各擁題材 股價聯手大漲2019-09-19 11:43
台積電開高走低台股收跌34.75點 三大法人買超0.53億2019-09-19 15:14
彩晶奪車載面板大單2019-09-19 23:45
南僑逆勢走揚 盤中股價上漲1.6%2019-09-19 11:38
業績轉強 廷鑫、鼎炫逆勢旺2019-09-19 14:40
外資看好聯發科5G布局 同步喊買且調高目標價2019-09-19 11:58
嘉聯益、瀚宇博 認購權證夯2019-09-19 23:23
億光Mini LED 明年放量2019-09-19 23:45
美系外資三大理由看好大立光 調高評等及目標價2019-09-19 12:14
台股高檔震盪 跌34.75點收10,8942019-09-19 13:47
豆府25日上櫃 申購價105元2019-09-19 23:48
塑料漲價 台塑、國喬補2019-09-19 23:45
台股上攻買盤謹慎 跌破10900點關卡2019-09-19 14:53
安勤獲美投票機新單 添柴2019-09-19 14:36
宏捷科公布 8月自結每股純益0.33元2019-09-19 17:24
味全今年營收拚200億2019-09-19 23:45
台指期 外資減碼多單2019-09-20 03:49
就市論勢／水泥 、食品 、塑化 可留意2019-09-19 23:44
迎油脂旺季 南僑先預熱2019-09-19 14:40
嘉泥轉型 衝刺旅宿事業2019-09-19 23:45
新普營收可望季季高2019-09-19 23:48
低利率 可布局收益分配ETF2019-09-19 14:40
美降息1碼 我利率可能13凍2019-09-19 14:36
台股回測5日線 指數「萬一」前震盪2019-09-19 11:50
留言