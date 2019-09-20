親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

被隱瞞的51區真相...美軍藏決戰兵器 擅闖小心人間蒸發

韓陣營稱韓國瑜想見郭台銘 郭辦：拜託 不用來了

彩晶訂單能見度到Q4 盤中爆逾3萬張大量上攻

2019-09-20 10:09經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

彩晶（6116）憑藉快速轉型，今年無懼面板產業逆風，繳出獲利成績，日前法說會時，釋出訂單能見度達第四季利多，激勵買盤進場，今（20）日早盤不到一小時，湧進超過3萬張大量，挾量向上跳空，盤中最高一度漲至7.09元，領軍面板類股齊力上攻。

彩晶積極調整產品組合，手機營收占比將降到35~45％間，同時持續拉抬車載、工控等利基型產品比重；其中，工控、穿戴裝置等新應用貢獻放大最為顯著，從過往17%提升到至少30%。

彩晶運籌中心副總吳許合預期，第3季手機面板價格反彈，訂單能見度看到10月，到第4季前段市況將維持平穩。

面板彩晶手機

相關新聞

兩外資上修聯發科目標價

2019-09-20 01:27

記憶體利多連發 力成、旺宏法人叫好

2019-09-20 02:33

陞泰展望後市 將迎轉單效益

2019-09-19 23:45

研華、安勤利多 股價表現強勁

2019-09-19 23:45

億光Mini LED 明年放量

2019-09-19 23:45

日月光高雄廠拚智慧化

2019-09-19 23:45

宏達電區塊鏈手機進化 提供比特幣現金功能

2019-09-19 23:45

彩晶奪車載面板大單

2019-09-19 23:45

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 16:17

台積電開高走低台股收跌34.75點 三大法人買超0.53億

2019-09-19 15:14

華孚邁向填息

2019-09-19 14:40

5G大主流 穩懋軋空？

2019-09-19 13:57

美系外資三大理由看好大立光 調高評等及目標價

2019-09-19 12:14

外資看好聯發科5G布局 同步喊買且調高目標價

2019-09-19 11:58

產業旺季加溫 法人估旺宏Q3營收季增三成

2019-09-19 11:52

智慧製造最強五虎將 訂單落底再壞有限

2019-09-19 11:50

矽智財股各擁題材 股價聯手大漲

2019-09-19 11:43

合晶盤中股價漲逾2% 挑戰波段新高

2019-09-19 10:20

TPK-KY股價逆勢走揚 一口氣收復3均線

2019-09-19 10:00

台積電季季配息首發 一開盤就完成填息

2019-09-19 09:09

台積電除息 法人：台股高檔盤整

2019-09-19 08:50

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35
看更多

熱門文章

WiFi 6時代來臨 概念股成市場新寵

2019-09-19 18:40

買盤太激情 這檔ETF逆大盤飆漲

2019-09-19 15:05

記憶體利多連發 力成、旺宏法人叫好

2019-09-20 02:33

台積挺進2奈米 IC群雄股價樂

2019-09-19 14:40

台積電概念股 多頭指標

2019-09-19 19:33

高價IC設計 作帳行情點火

2019-09-20 02:33

產業旺季加溫 法人估旺宏Q3營收季增三成

2019-09-19 11:52

台積電概念股 大盤指標

2019-09-20 02:33

六外資喊買大立光 大摩三年來首度翻多

2019-09-20 02:33

資產誘人 南港幫股價近月攀高

2019-09-19 12:43

台積電開盤秒填息 穩坐市值王

2019-09-20 02:33

市場預估Q3營收增3成 旺宏走俏

2019-09-19 14:40

兩外資上修聯發科目標價

2019-09-20 01:27

是方強攻雲端 大豐收

2019-09-19 23:48

合晶盤中股價漲逾2% 挑戰波段新高

2019-09-19 10:20

三大法人買超台股0.53億元

2019-09-19 15:38

矽智財股各擁題材 股價聯手大漲

2019-09-19 11:43

台積電開高走低台股收跌34.75點 三大法人買超0.53億

2019-09-19 15:14

彩晶奪車載面板大單

2019-09-19 23:45

南僑逆勢走揚 盤中股價上漲1.6%

2019-09-19 11:38

業績轉強 廷鑫、鼎炫逆勢旺

2019-09-19 14:40

外資看好聯發科5G布局 同步喊買且調高目標價

2019-09-19 11:58

嘉聯益、瀚宇博 認購權證夯

2019-09-19 23:23

億光Mini LED 明年放量

2019-09-19 23:45

美系外資三大理由看好大立光 調高評等及目標價

2019-09-19 12:14

台股高檔震盪 跌34.75點收10,894

2019-09-19 13:47

豆府25日上櫃 申購價105元

2019-09-19 23:48

塑料漲價 台塑、國喬補

2019-09-19 23:45

台股上攻買盤謹慎 跌破10900點關卡

2019-09-19 14:53

安勤獲美投票機新單 添柴

2019-09-19 14:36

宏捷科公布 8月自結每股純益0.33元

2019-09-19 17:24

味全今年營收拚200億

2019-09-19 23:45

台指期 外資減碼多單

2019-09-20 03:49

就市論勢／水泥 、食品 、塑化 可留意

2019-09-19 23:44

迎油脂旺季 南僑先預熱

2019-09-19 14:40

嘉泥轉型 衝刺旅宿事業

2019-09-19 23:45

新普營收可望季季高

2019-09-19 23:48

低利率 可布局收益分配ETF

2019-09-19 14:40

美降息1碼 我利率可能13凍

2019-09-19 14:36

台股回測5日線 指數「萬一」前震盪

2019-09-19 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top