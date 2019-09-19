產業旺季加溫 法人估旺宏Q3營收季增三成

2019-09-19 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



旺宏總經理盧志遠 （本報系資料庫） 分享 facebook 記憶體產業下半年持續回升，旺宏（2337）總經理盧志遠表示，第3季以來，明顯感受旺季回升的效應，業績較上季成長的態勢也確立，市場法人則是估計，旺宏第3季營收可望較上季大幅成長三成水準。

盧志遠在台北國際半導體展（SEMICON TAIWAN）受訪時透露，旺宏上半年受到美中貿易戰影響和NAND Flash跌價衝擊，營運表現確實受到影響，不過，7月以來，市場需求及價格均出現反彈，而第3季以來旺季效應也如預期浮現，因此，盧志遠指出，隨著NAND Flash跌勢收斂，加上旺季出貨明顯增長的帶動，整體看來，本季營運較上季成長的態勢已確立。

事實上，在主要客戶任天堂持續拉貨下，旺宏8月合併營收達37.91億元，已是近十個月以來新高，月成長24.9%，也較去年同期增加17.1%，而以第3季以來的營收表現來看，累計7、8月營收為68.26億元，已達第2季營收的90%，因此，以目前市場需求及價格來看，市場一般預估，包括旺宏在內的記憶體廠，9月營收極有機會持續向上攀升，因此，旺宏第3季營收大幅成長已可預見。

法人看好，隨著任天堂持續推出新遊戲，可望加大對旺宏的拉貨動能，另外，任天堂今年在結盟騰訊之後，也將大舉進軍中國市場，由於中國市場規模相對較大，因此，市場法人普遍認為，Switch新機有機會在近一至兩個月，於中國市場開賣，在中國市場潛力龐大之下，銷售可望大幅成長，而旺宏也可望因此受惠。