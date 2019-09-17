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筆電出貨轉順暢 IC設計相關晶片迎接急單拉貨

2019-09-17 11:14經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

英特爾自去年CPU缺貨導致筆電出貨不順，間接影響IC設計晶片拉貨問題，在今年第2季終獲得緩解，根據國際數據資訊（IDC）數據顯示，全球筆電ODM／EMS出貨量較前一季大幅成長11.4%，並預期第3季出貨量仍維持成長。供應筆電電源管理及驅動IC的致新（8081）、矽力-KY、茂達、聯詠、系微、鈺太可望受惠於急單拉貨效應，下半年營運動能轉強。

自去年下半年全球筆電市場就籠罩在英特爾CPU缺貨壓力，主因英特爾即將跨入10奈米先進製程，對現有14奈米製程不再擴增產能，然而10奈米進展不如預期順利，預料要到2020年才能大規模量產，而去年伺服器及PC市場需求超出預期之下，英特爾策略優先供貨給伺服器及高階筆電CPU等高利潤產品，導致中低階筆電處理器出現缺貨。

缺貨導致市場訂單流向競爭對手AMD，逼得英特爾不得不增加資本支出，在美國俄勒岡州、以色列、愛爾蘭等小幅擴產，解決14奈米供貨問題，中低階筆電CPU在今年第2季已獲抒解。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯指出，今年第2季部分筆記型電腦品牌廠商為了避免受到美國關稅的影響而準備額外的庫存。全球筆記型電腦組裝產業的出貨量較前一季大幅成長11.4%，達到3,970萬台。

CPU問題解決，筆電組裝廠為避免關稅問題，直至第3季仍持續對IC設計晶片進行拉貨，筆電營收占比較高者，包括：電源管理及控制IC的致新、矽力，筆電風扇馬達驅動IC茂達，筆電BIOS系微，顯示器驅動IC聯詠及MEMS麥克風鈺太，受惠於筆電出貨順暢帶動拉貨潮，下半年營運動能轉強優先受惠。

筆電英特爾CPU

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