技嘉Q3全線上揚 營收挑戰季增三成

2019-09-12 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



板卡大廠技嘉（2376）受惠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）新品效應，帶動8月營收走強，技嘉看好本季板卡出貨量有望超越上季，加上伺服器業務激增，法人預估，在三大產品線同步成長下，技嘉本季營收將超越上季，預估可望季增達三成。

技嘉8月營收61.47億元，月增5%、年增37%，為5個月新高。累計今年前8個月營收403.4億元，年減7.2%。技嘉指出，8月營收成長主要因顯卡、主板新品進入傳統旺季，帶動出貨量上揚所致。

從產品線來看，技嘉8月主板出貨量達105萬片，較上個月成長10.5%。顯卡出貨量則落在30至35萬片，月增25%。在板卡雙增情況下，帶動營收穩步上揚。

技嘉看好新品效應，預期第3季板卡出貨量相較上季將持平或小幅成長，伺服器下半年進入出貨旺季，相較上半年成長幅度較大。

法人預估，技嘉本季伺服器出貨量季增率將達三成，加上板卡主業穩步上揚，預估本季營收將超越上季，季增率可望達三成。

伺服器為今年技嘉主業成長率最高的業務，先前才發表17款搭載第二代AMD EPYC 7002系列ROME 伺服器產品。法人指出，技嘉首季出貨比重達兩成，儘管第2季下滑，但第3季起客戶恢復下單，出貨量將超過首季，看好未來每年出貨成長率達20%。

除三大主業顯卡、主板及伺服器之外，技嘉今年衝刺筆電、電競週邊事業，希望為營運帶來新動能。於2019 COMPUTEX TAIPEI上發表曲面「真1500R」的戰術型電競螢幕AORUS CV27Q之後，在11日正式上市。

技嘉董事長葉培城看好新事業，認為技嘉旗下從事筆電事業的盈嘉，目前經濟規模還不夠大，但現在鎖定中高階筆電產品，這會提升部分產品毛利率。