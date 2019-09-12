陸轉單效應發酵 立積大啖華為手機商機

2019-09-12 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



受惠於中國客戶去美化政策，射頻元件立積（4968）成功打入華為Wi-Fi路由器供應鏈，第3季轉單效應發酵，新產品5GHz FEM出貨量大增，第3季營收上看二成季增。

在美中貿易衝突持續之下，中國客戶轉單非美系供應鏈腳步加快，立積在2020年進一步成為華為手機Wi-Fi FEM獨家供應商，法人預期明年上半年FEM營收將出現高雙位數成長，大啖貿易戰轉單商機。

日前董事長馬代駿透露，立積已於8月取得華為認證，射頻前端模組（FEM）開始小量供應華為Wi-Fi路由器。由於立積5GHz FEM性價比優於競爭對手，加上中國去美化政策，轉單至非美系供應鏈，第3季營運動能強勁，單季營收上看20%以上季增，出貨動能一路延續至年底。

由於Wi-Fi FEM單價佔整體產品成本比重及穩定度要求，中國華為、烽火、中興等過去主要以美系供應鏈Skyworks、Qorvo等為主，而歐美外商在技術上仍有2年左右差距，因此，立積較難切入中國客戶供應鏈，而在華為禁令後，為防範日後未來被美方箝制，及分散供應鏈風險，開始導入非美系供應鏈，而中國本土紫光展銳、康希通信在技術上仍落後立積二至三年差距，立積憑藉高性價比優勢一路從路由器打入手機供應鏈。

華為今年上半年逐漸將手機Wi-Fi FEM供應鏈從外商轉向日商Murata，立積可望在明年正式切入華為旗艦手機機種，成為部分機種獨家供應者，由於手機市場規模量遠遠大於路由器數倍，法人預估相較於今年上半年，明年上半年FEM出貨量可望出現高雙位數成長，營收貢獻度達到15~20%。