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5G研發大樓正式啟用 聯發科5G進入戰鬥位置

2019-09-11 12:18經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

聯發科總經理陳冠州 本報系資料庫
聯發科總經理陳冠州 本報系資料庫
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高通於竹科測試研發中心大樓才於6月正式動土興建，聯發科（2454）搶先一步進入戰鬥位置，籌劃多年的5G研發中心大樓9月將正式啟用運作，原分散各地實驗室研發團隊陸續遷入，整合各單位5G研發資源到最佳狀態，19日將由董事長蔡明介正式對外界公開5G研發中心大樓成立及研發成果。

聯發科位於竹科力行三路11號5G研發大樓於本月正式啟用運作，該研發中心經多年籌劃，於去年上半年正式破土興建，分為A、B、C、D四大棟，今年第二季陸續完工，其中D棟作為5G研發中心大樓，聯發科原本位於各地研發實驗室團隊已陸續進駐，整合各方5G研發成果資源，預料該5G研發中心人數達千人以上。

為了能於5G戰場打下好成果，聯發科佈局5G不惜砸重本，除了各地5G研發團隊設立，更將觸角延伸通訊起源重鎮芬蘭，在芬蘭奧盧設立研發中心，衝刺5G研發並放眼6G技術開發，目前聯發科5G技術標準審核通過率名列全球三強，並獲選第三代合作夥伴計畫（3GPP）無線存取網路第2工作組主席，代表聯發科未來在全球5G通訊技術開發規格制訂上具話語權。

除了技術研發之外，聯發科更積極搶業界人才，除了祭出百萬年薪吸引好手加入，更全力打造新園區良好工作環境，力行三路新建園區內，設置全台規模最大的企業附設幼兒園、員工餐廳、佔地超過八百坪的健康生活館，營造輕鬆抒壓環境。

相對於競爭對手高通的營運與製造工程暨測試中心、5G 測試實驗室、多媒體研發中心及行動人工智慧創新中心等單位之大樓於6月在竹科動土興建，預計2021年完工啟用，聯發科5G研發中心大樓已率先啟用、贏在起跑點。

5G聯發科竹科
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