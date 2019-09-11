利機今年獲利看俏 明年更好

2019-09-11 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



電子材料通路商利機（3444）改變營收認列模式後，雖然業績看似衰退，但上半年的毛利率與每股純益都創歷史新高。法人預期，該公司今年獲利將成長，每股純益上看2.5元，明年將可進一步挑戰3元以上水準。

利機累計前八月合併營收為5.28億元，年減6％，其部分營收認列方式從買賣金額改為只認傭金模式，導致帳面業績下滑，但毛利率拉高，上半年已來到近三成水準，每股純益為1.3元，明顯優於去年同期的0.72元。

利機除了本身的業務，在轉投資收益規模方面也持續擴大，強調加值型投資，該公司董事會日前通過增持轉投資的利騰股權，持股比例從15％增加到30％，將與日本Enplas集團共同擴展大陸測試設備與零組件市場。另外，利機也與韓國的基板廠客戶，在蘇州成立合資公司，也同樣持股三成。

上述轉投資案等，對利機上半年的每股純益貢獻，即達0.34元，已超過其去年全年的轉投資收益貢獻。法人預估，在業內外皆美的情況下，利機今年每股純益可能達2.5元左右，其中轉投資有機會貢獻超過0.6元，而整體明年營收與獲利表現有望更上一層樓，成長幅度上看雙位數百分比。

利機主要有半導體封裝、面板相關，以及記憶體基板等三大業務，而該公司從去年初開始布局散熱片市場，已漸有成果，利機總經理張宏基表示，現階段該產品線占其業績比重約2％，主要供應手機與網通等應用。

目前利機在散熱片方面已有1家客戶，另一家則送樣中，估計第4季可開始出貨。同時，由於該公司對大陸市場開始積極佈局，明年相關業績有機會大增數倍，占整體業績比重有望達一成。

另外，隨著OLED在面板市場應用、出貨量持續成長，利機從去年第4季開始著手開拓OLED相關材料代理，目前已代理美系大廠OLED蒸鍍材料，穩定供貨給大陸面板廠。利機今年在這領域的大陸面板廠客戶已有2家，估計隨著客戶良率及產能提升，其相關業績表現還可隨之成長。