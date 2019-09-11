親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

蘋果發表會登場！破天荒首開放YouTube、中文直播

推特上「被辭職」！ 川普開除親台國安顧問波頓

日月光 衝合併以來新高

2019-09-11 00:10經濟日報 記者簡永祥╱台北報導

日月光投控董事長張虔生 本報系資料庫
日月光投控董事長張虔生 本報系資料庫
分享

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
分享

半導體封測龍頭日月光投控昨（10）日公布8月合併營收衝上400億元、達400.39億元，為日月光與矽品合併以來，單月營收新高，月增10.1%，年增15.2%。

法人估，日月光本季合併營收可望季增二成，主要受惠於智慧手機密集推出新機及全球5G基地台提前布建，帶動後段晶片封裝訂單需求大增；另一方面，法人看好日月光本季電子代工服務（EMS）業務季增率高達四成，下季仍維持成長趨勢。

日月光投控財務長董宏思稍早在法說會表示，下半年是電子業備貨旺季，日月光營收可明顯優於上半年。日月光投控目前業績走勢符合公司先前釋出下半年營運逐季成長的軌跡。

儘管美中貿易戰紛爭不斷，但日月光上季仍逆勢提高資本支出，單季資本支出達4.44億美元，為六季來新高，季增幅度近86%。日月光投控昨天股價跌0.9元、收70.7元；ADR周二早盤小跌約0.2%。

日月光表示，因應晶片複雜度愈來高 ，後段測試的時間更久且複雜，必須增購更精密的測試機台，而且透過不同封裝技術，進行異質晶片整合，目前客戶有這方面需求，日月光在資本支出採取較積極的作為。

日月光自7月起，合併營收明顯提升，當月合併營收363.76億元，月增15.2%；8月再衝至400億元之上，月增逾一成，旺季效應顯著 。累計前八月合併營收為2,560.17億元，較去年同期大增96.4%。

日月光強調，今年逐季成長態勢不變，下半年包括5G、手機、通訊、電腦、汽車和消費性電子等都可望增溫，第4季封裝測試與材料以及電子代工服務（EMS）業務都會持續成長。

法人預估，日月光投控第3季封測和材料業績可望季增15%到18%，電子代工服務業績可望大幅季增超過四成、上看五成。

法人看好5G題材之餘，也樂觀預期穿戴設備、運算設備商機及工業和汽車等產品，將為台灣封測業帶來龐大商機。

日月光營收
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

台積電營收衝破千億元 再創單月新高

2019-09-11 00:23

聯發科營收旺 攀11月高點

2019-09-10 23:38

可成8月獲利 大增60％

2019-09-10 23:27

緯創、鴻海 法人搶買

2019-09-11 00:50

美銀「兩手策略」 買進大立光

2019-09-10 23:32

OPPO秀新機 聯發科樂

2019-09-10 23:27

廣達 8月營收大增一成

2019-09-10 23:27

8月營收／台達電-1％ 光寶科+7％

2019-09-10 23:26

8月營收／茂矽+15％ 漢磊-4.6％

2019-09-10 23:26

8月營收／祥碩-8.9％ 本月回神

2019-09-10 23:26

中華電 8月重返電信EPS王

2019-09-10 23:24

麗豐200元保衛戰開打

2019-09-10 14:37

友達啟動庫藏股首日 衝破14萬張大量

2019-09-10 14:37

瑞儀買盤點火 反彈行情俏

2019-09-10 14:37

航太精兵 駐龍精密掛牌漲17%

2019-09-10 14:37

7奈米產能爆發 台積電Q4營收可望季增1成

2019-09-10 14:37

台積電8月營收1,061.18億元 月增25.2%、年增16.5%

2019-09-10 13:41

玉晶光鴨子划水 爆發力驚人

2019-09-09 23:35

大立光錢景 外資多空論戰

2019-09-09 23:33

微星 單月營收 躍增16%

2019-09-09 23:26

華碩、宏碁 營收兩位數成長

2019-09-09 23:25

健鼎8月營收 攀高峰

2019-09-09 23:24

揚博 拉高自製設備出貨

2019-09-09 23:24

仁寶-5% 英業達-1.6%

2019-09-09 23:22

智易-19% 明泰+4%

2019-09-09 23:22

益登+26%

2019-09-09 23:22

聯電-4% 世界-8%

2019-09-09 23:22

晶電、隆達、聯嘉 業績增溫

2019-09-09 23:22

救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

2019-09-09 19:39

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35
看更多

熱門文章

台股跌不悲觀 外資喊買這九大高價股

2019-09-10 15:47

台積電8月營收1,061.18億元 月增25.2%、年增16.5%

2019-09-10 13:41

iPhone新機發表前外資唱衰 蘋概股軟腳

2019-09-10 11:01

台灣高鐵南延屏東 股價不領情早盤跌逾2%

2019-09-10 09:31

十大營收成長股 外資喊進又加碼

2019-09-10 19:43

大同股票現異常放空借券 股東怒：令人瞠目結舌

2019-09-10 20:07

高鐵股價 放量下跌

2019-09-10 14:37

「換瑜說」有玄機 「朱立倫概念股」終止連八紅

2019-09-10 12:29

第一金投顧董座：中秋節後台股行情上看10,900點

2019-09-10 18:13

高鐵南延 股價放量下跌

2019-09-10 10:04

電子族群熄火 台股跌47點收10,753點守穩5日均線

2019-09-10 13:48

美中貿易戰 打亂仁寶、英業達旺季節奏

2019-09-10 09:10

iPhone發表前 光學雙雄領跌、蘋概股虛累累

2019-09-10 12:27

法人鍾愛股 領漲抗跌

2019-09-10 19:26

股息入帳高峰已過 國泰金前八個月EPS 3.56元排第二

2019-09-10 17:19

可成很「匯」賺 8月匯兌收益進帳10億元

2019-09-10 19:00

瑞儀買盤點火 反彈行情俏

2019-09-10 14:37

台積電Q4旺季更旺 單季營收上看季增一成

2019-09-10 12:00

宏碁旗下小金雞安碁今年前八月營收年增25% 估Q4掛牌

2019-09-10 15:07

金融股行情續燒 躍為撐盤要角

2019-09-10 10:15

7奈米產能爆發 台積電Q4營收可望季增1成

2019-09-10 14:37

友達祭庫藏股 早盤爆量上漲

2019-09-10 09:41

NB出貨增溫 緯創8月營收月增5.2%

2019-09-10 15:30

友達啟動庫藏股首日 衝破14萬張大量

2019-09-10 14:37

電子熄火 台股退守5日線

2019-09-10 14:37

金融保險指數 連拉5紅K

2019-09-10 14:37

政策利多助陣 生技族迎風飛揚

2019-09-10 14:37

興櫃餐飲「乾杯」再創佳績 8月合併營收達2.94億元

2019-09-10 20:56

高鐵南延屏東 股價不買單

2019-09-10 12:07

麗豐200元保衛戰開打

2019-09-10 14:37

航太精兵 駐龍精密掛牌漲17%

2019-09-10 14:37

南山人壽8月與累計獲利 奪壽險雙冠王

2019-09-10 19:20

富邦媒8月營收42.6億元、年增25.7% 再創同期新高

2019-09-10 15:47

聯發科8月營收230.43億元 月增11.3％

2019-09-10 17:15

中壽前8月每股賺2.97元 股價淨值比僅0.8倍

2019-09-10 19:03

「異體細胞治療」將有專法可循 訊聯、基亞帶量上攻

2019-09-10 12:16

外資力挺 華新價量齊揚

2019-09-10 10:36

訂單需求穩 瑞儀吸買盤股價逆勢抗跌

2019-09-10 12:18

廣達8月營收918.68億元 創今年新高

2019-09-10 21:01

駐龍精密啟動蜜月行情 盤中股價漲17%

2019-09-10 10:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top