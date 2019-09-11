日月光 衝合併以來新高

2019-09-11 00:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱台北報導



日月光投控董事長張虔生 本報系資料庫 分享 facebook

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半導體封測龍頭日月光投控昨（10）日公布8月合併營收衝上400億元、達400.39億元，為日月光與矽品合併以來，單月營收新高，月增10.1%，年增15.2%。

法人估，日月光本季合併營收可望季增二成，主要受惠於智慧手機密集推出新機及全球5G基地台提前布建，帶動後段晶片封裝訂單需求大增；另一方面，法人看好日月光本季電子代工服務（EMS）業務季增率高達四成，下季仍維持成長趨勢。

日月光投控財務長董宏思稍早在法說會表示，下半年是電子業備貨旺季，日月光營收可明顯優於上半年。日月光投控目前業績走勢符合公司先前釋出下半年營運逐季成長的軌跡。

儘管美中貿易戰紛爭不斷，但日月光上季仍逆勢提高資本支出，單季資本支出達4.44億美元，為六季來新高，季增幅度近86%。日月光投控昨天股價跌0.9元、收70.7元；ADR周二早盤小跌約0.2%。

日月光表示，因應晶片複雜度愈來高 ，後段測試的時間更久且複雜，必須增購更精密的測試機台，而且透過不同封裝技術，進行異質晶片整合，目前客戶有這方面需求，日月光在資本支出採取較積極的作為。

日月光自7月起，合併營收明顯提升，當月合併營收363.76億元，月增15.2%；8月再衝至400億元之上，月增逾一成，旺季效應顯著 。累計前八月合併營收為2,560.17億元，較去年同期大增96.4%。

日月光強調，今年逐季成長態勢不變，下半年包括5G、手機、通訊、電腦、汽車和消費性電子等都可望增溫，第4季封裝測試與材料以及電子代工服務（EMS）業務都會持續成長。

法人預估，日月光投控第3季封測和材料業績可望季增15%到18%，電子代工服務業績可望大幅季增超過四成、上看五成。

法人看好5G題材之餘，也樂觀預期穿戴設備、運算設備商機及工業和汽車等產品，將為台灣封測業帶來龐大商機。