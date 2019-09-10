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聯發科8月營收230.43億元 月增11.3％

2019-09-10 17:15經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

晶片大廠聯發科（2454）公布8月合併營收為230.43億元，月增11.3％；累計前八個月合併營收為1,349.76億元，年增3.3％。

聯發科預計本季營收將介於653~702億元間，季增幅度為6~14％，依照其7、8月業績合計已達437.3億元來計算，外界預期，該公司目標應可達陣。

聯發科已連兩季毛利率維持在四成之上，第2季毛利率為41.9％，達近15季高點。

營收聯發科
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