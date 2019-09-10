親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

重考12年拚牙醫！她曬十分之一參考書自嘲：可開圖書館

從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

宏碁旗下小金雞安碁今年前八月營收年增25% 估Q4掛牌

2019-09-10 15:07經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

宏碁旗下小金雞安碁資訊（6690） 8月營收0.45億元，相較去年同期0.41億元，成長10%，累計前八月營收為3.65億元，年成長25.3%。看準國內資安服務需求逐漸升溫，以及終端客戶在採購資安服務時傾向整合性與客製化需求，安碁資訊整體營運獲利成長可期，該公司預計於9月下旬舉辦上櫃前業績發表會。

安碁資訊主要經營業務為資訊安全整合性監控及防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務，2019年上半年營收分布比例依序為75%、13%及12%，是國內營運能量最大、客戶數最多、事件涵蓋範圍最廣、事件處理經驗豐富的SOC（資安監控防護中心）服務廠商，提供客戶7x24全年無休的資安即時監控，客戶橫跨政府機關、金融、保險、製造、流通、電商…等產業。

在資訊爆炸時代、資安問題也日趨重要，根據IEK報告指出，台灣資安支出應用，主要可分為資安硬體與模組、資安軟體與資安服務等三大類型，其中以資安服務需求的成長動能最強，預估在2020年將達到新台幣181.5億的規模。此趨勢反映國內資安市場之終端客戶，在面對日益繁雜的資安防護要求，相較於傳統的資安軟硬體採購，更傾向採納具備客製化與整合化特性之資安服務。

相較國內同業大部分只能提供部分資安服務，安碁資訊是目前可同時提供SOC（資安監控中心）營運、資安資訊分享分析建置與監控服務(ISAC)、資安檢測、鑑識與顧問服務，給客戶高度整合的資安服務專業公司。安碁資訊除了有多項國際級專業認證，亦是建構第一個國家級的資安維運管理平台，擁有國內唯一通過ISO 17025實驗室認證，鑑識結果在國際實驗室間相互承認，在技術與服務遙遙領先各競爭對手。

左起安碁資訊財務長譚百良、董事長施宣輝、總經理吳乙南。記者謝艾莉／攝
左起安碁資訊財務長譚百良、董事長施宣輝、總經理吳乙南。記者謝艾莉／攝
分享

資安營收
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

麗豐200元保衛戰開打

2019-09-10 14:37

友達啟動庫藏股首日 衝破14萬張大量

2019-09-10 14:37

瑞儀買盤點火 反彈行情俏

2019-09-10 14:37

航太精兵 駐龍精密掛牌漲17%

2019-09-10 14:37

7奈米產能爆發 台積電Q4營收可望季增1成

2019-09-10 14:37

微星 單月營收 躍增16%

2019-09-09 23:26

華碩、宏碁 營收兩位數成長

2019-09-09 23:25

健鼎8月營收 攀高峰

2019-09-09 23:24

揚博 拉高自製設備出貨

2019-09-09 23:24

仁寶-5% 英業達-1.6%

2019-09-09 23:22

智易-19% 明泰+4%

2019-09-09 23:22

益登+26%

2019-09-09 23:22

聯電-4% 世界-8%

2019-09-09 23:22

晶電、隆達、聯嘉 業績增溫

2019-09-09 23:22

救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

2019-09-09 19:39

面板三雄揭曉8月營收 友達、群創較7月成長

2019-09-09 16:18

聯發科P22晶片 傳打入三星A系列供應鏈

2019-09-09 14:35

營運回穩 華孚急攻漲停

2019-09-09 14:33

面板3雄8月營收 回溫有夢

2019-09-09 14:33

旺宏、華邦電8月營收攀今年新高 法人看好第三季獲利

2019-09-09 11:46

美中貿易戰轉單效應 義隆電8月營收創新高

2019-09-09 11:45

5G突破+轉單利多 聯發科目標價外資上看500元

2019-09-09 11:15

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35
看更多

熱門文章

救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

2019-09-09 19:39

中信金控8月大賺64億 這個引擎貢獻大

2019-09-09 19:21

十大創高強勢股 台灣50、金融股上榜

2019-09-09 19:40

台股輪動金融族群當紅 六檔擠進外資買超前十大

2019-09-10 00:12

合庫金前八月大賺117.86億元 年增5.23％

2019-09-09 17:03

股價創高十強 人氣旺

2019-09-09 23:31

富邦金前八月每股盈餘4.58元 續居金控冠軍

2019-09-09 19:11

友達ADSs將在紐交所下市 轉至美國櫃買市場交易

2019-09-09 19:10

大立光錢景 外資多空論戰

2019-09-09 23:33

iPhone新機發表前外資唱衰 蘋概股軟腳

2019-09-10 11:01

玉晶光大咬蘋果單 8月營收創歷史新高

2019-09-09 17:19

新iPhone拉貨動能強 玉晶光8月營收大增43%

2019-09-10 00:32

台灣高鐵南延屏東 股價不領情早盤跌逾2%

2019-09-10 09:31

波音供應鏈 出貨看升

2019-09-09 23:31

正隆攻都更 獲利進補

2019-09-09 23:26

智易-19% 明泰+4%

2019-09-09 23:22

這一波…大盤市值增1.5兆

2019-09-10 00:10

傳產補漲 資金卡位

2019-09-09 23:31

晶電、隆達、聯嘉 業績增溫

2019-09-09 23:22

微星 單月營收 躍增16%

2019-09-09 23:26

高鐵南延 股價放量下跌

2019-09-10 10:04

昇達科-15% 璟德持平

2019-09-09 23:22

華碩、宏碁 營收兩位數成長

2019-09-09 23:25

美中貿易戰 打亂仁寶、英業達旺季節奏

2019-09-10 09:10

緯軟8月營收月減5.42％ 產業前景偏審慎

2019-09-09 16:31

電子族群熄火 台股跌47點收10,753點守穩5日均線

2019-09-10 13:48

台積電、鴻海 四檔放閃

2019-09-09 23:36

「換瑜說」有玄機 「朱立倫概念股」終止連八紅

2019-09-10 12:29

仁寶-5% 英業達-1.6%

2019-09-09 23:22

中鋼挺下游 推優惠專案

2019-09-09 23:25

健鼎8月營收 攀高峰

2019-09-09 23:24

調查：七成台灣投資人預期 半年內增持優質高息股

2019-09-09 19:36

群聯增5% 旺季需求熱

2019-09-09 23:28

券商不限用途借貸 設規範

2019-09-09 23:30

台積電Q4旺季更旺 單季營收上看季增一成

2019-09-10 12:00

iPhone發表前 光學雙雄領跌、蘋概股虛累累

2019-09-10 12:27

研華 9月營收攻頂

2019-09-09 23:24

富邦金前8月EPS4.58元 可望續奪金控獲利雙冠王

2019-09-09 21:24

英業達8月營收月減1.6％ 本季全年單季高峰

2019-09-09 17:12

手搖飲旺季效應 六角雅茗-KY8月營收高檔

2019-09-09 19:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top