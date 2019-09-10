宏碁旗下小金雞安碁今年前八月營收年增25% 估Q4掛牌

2019-09-10 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁旗下小金雞安碁資訊（6690） 8月營收0.45億元，相較去年同期0.41億元，成長10%，累計前八月營收為3.65億元，年成長25.3%。看準國內資安服務需求逐漸升溫，以及終端客戶在採購資安服務時傾向整合性與客製化需求，安碁資訊整體營運獲利成長可期，該公司預計於9月下旬舉辦上櫃前業績發表會。

安碁資訊主要經營業務為資訊安全整合性監控及防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務，2019年上半年營收分布比例依序為75%、13%及12%，是國內營運能量最大、客戶數最多、事件涵蓋範圍最廣、事件處理經驗豐富的SOC（資安監控防護中心）服務廠商，提供客戶7x24全年無休的資安即時監控，客戶橫跨政府機關、金融、保險、製造、流通、電商…等產業。

在資訊爆炸時代、資安問題也日趨重要，根據IEK報告指出，台灣資安支出應用，主要可分為資安硬體與模組、資安軟體與資安服務等三大類型，其中以資安服務需求的成長動能最強，預估在2020年將達到新台幣181.5億的規模。此趨勢反映國內資安市場之終端客戶，在面對日益繁雜的資安防護要求，相較於傳統的資安軟硬體採購，更傾向採納具備客製化與整合化特性之資安服務。