動力-KY 8月營收月增35％ 股價漲停

2019-09-10 09:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



受惠超微（AMD）及輝達（NVIDIA）陸續發表新世代繪圖晶片，帶動動力-KY（6591）電競用散熱風扇出貨量持續增加，8月營收繳出雙成長佳績，較上個月增加35.3％，激勵今（10）日開盤不久旋即攻上漲停板，股價來到46.05元。

動力公告8月營收為1.21億元，較上個月增加35.3％，且較去年同期大幅成長57.5％，主要在於近期AMD及NVIDIA陸續發表新世代繪圖晶片，英特爾（Intel）CPU缺貨問題解決，下游系統廠商消化舊款顯示卡庫存亦告一段落，公司電競用散熱風扇出貨量持續增加，迎接下半年顯示卡出貨旺季。

AMD於7月初推出支援最新7奈米製程Navi繪圖晶片的Radeon RX 5700系列顯示卡，以親民的價格主打一般消費市場；而NVIDIA亦於7月上旬宣布推出RTX Super2060／70／80系列產品，除提升GPU最佳化演算效能外，並增加顯示記憶體容量，RTX Super系列顯示卡的整體效能約較先前推出的RTX系列產品高出15~20％，價格則與RTX標準版本相近，新產品的CP值明顯提升。

動力表示，為分散整體營運風險及健全產品組合，公司今年積極開發AI智能風扇及利基型散熱產品市場。在AI智能風扇方面，公司與客戶共同合作開發多款高階客製化AI智能散熱風扇產品，目前正進行終端產品認證，預計第四季將進入試產階段，明年電競、高效能計算系統（HPC）及家電用的AI智能風扇出貨量可望明顯提升。

對於今年下半年展望，動力維持審慎樂觀態度，主要在於電競用及利基型散熱風扇產品進入下半年旺季，出貨量逐步成長，AI智能風扇的市場接受度明顯提升，公司下半年在不影響出貨進度前提下，開始將部分產線遷移至江西新廠，以提升營運效率及控管成本費用，預估江西新廠明年第1季將開始試產，明年下半年進入量產階段，公司整體出貨量可望再增加二成以上。