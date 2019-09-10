友達庫藏股發威 早盤一度強彈逾4%

2019-09-10 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）昨（9）日宣布實施庫藏股，預計買回12.5萬張股票，每股買回區間價格為5.71元到11.84元，股價低於區間價格下限，繼續買回，買回金額上限859.3億元，買回後計畫轉讓股份予員工。友達今日實施庫藏股首日，效益顯現，早盤一度強彈逾4%，盤中最高來到8.47元。

友達前次實施庫藏股，要追溯到2002年，如今面臨產業大逆風，友達也繼群創後，相隔17年啟動庫藏股護盤。

友達指出，買回股份總數，僅占本公司已發行股份1.3%，且買回股份所需金額上限僅占公司流動資產0.96%，董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響公司。