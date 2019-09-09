親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

面板業高層異動 柯富仁出任友達總座

2019-09-09 22:55經濟日報 記者張義宮╱即時報導

友達宣布高階人事異動，董事會決議新任總經理暨營運長由元太董事長柯富仁出線，原任總座蔡國新轉任集團企業達運執行長暨總經理，新人事10日起生效。柯富仁過去也曾為友達的電視面板高階主管，熟稔面板業務。

元太董事會宣佈，柯富仁以個人生涯規劃因素請辭董事長職務，決議由總經理李政昊代理董座一職。

友達董事會期勉柯富仁能以宏觀的高度與國際的視野，整合營運資源與平台，在友達「價值轉型」之路，不僅強化產業生態系合作，亦能促進新事業發展加大成長力度；並借重他洞悉未來科技趨勢與產業生態，歷經製造、研發、行銷、業務、策略等跨領域的領導資歷。

柯富仁為交通大學光電所博士，於面板產業累積20年完整且豐富的資歷。他於2000年加入友達技術部門，2007年擔任電視顯示器事業單位協理，2010年升任電視事業群副總經理，期間深耕全球電視品牌客戶，大幅拓展中國大陸市場，使友達成為全球液晶電視面板主要供應商。2011年擔任策略規劃總處副總經理，擘劃前瞻技術與策略方針。

友達指出，蔡國新將受聘擔任集團企業達運精密執行長暨總經理一職，借重其多年的管理歷練與熟稔產業鏈的影響力，開拓事業版圖與夥伴關係；與集團企業將充分發揮各自優勢，保持緊密合作，共同助力拓展出海口延伸面板價值鏈，提升總體競爭力，發揮團體戰略的資源優勢與經營綜效。

元太指出，新任總座李政昊於2018年9月起領導業務、營運、研發及財控等公司營運四大中心，全力開創物聯網時代的電子紙產品應用，大力加速彩色電子紙、軟性及無電池等技術開發，並導入產品應用，使得近年營運及獲利表現穩健，業務持續正向成長。

展望未來，元太表示，今年開始進入全面彩色電子紙之供應，徹底取代實體印刷用的紙張功能，並將深化彩色、軟性、無電池等電子紙技術發展，加速推廣多元化電子紙應用，同時擴大電子紙生態鏈的廣泛合作，將電子紙技術擴展到更多其他新市場。

電視面板電子紙友達

相關新聞

面板三雄揭曉8月營收 友達、群創較7月成長

2019-09-09 16:18

聯發科P22晶片 傳打入三星A系列供應鏈

2019-09-09 14:35

營運回穩 華孚急攻漲停

2019-09-09 14:33

面板3雄8月營收 回溫有夢

2019-09-09 14:33

旺宏、華邦電8月營收攀今年新高 法人看好第三季獲利

2019-09-09 11:46

美中貿易戰轉單效應 義隆電8月營收創新高

2019-09-09 11:45

5G突破+轉單利多 聯發科目標價外資上看500元

2019-09-09 11:15

雍智第三季營收挑戰新高 股價勁揚

2019-09-09 10:02

奇力新強攻5G商機

2019-09-08 22:39

聯強8月營收 攀近五月高點

2019-09-08 22:39

大摩喊買京東方 下調面板雙虎財測

2019-09-08 19:13

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35
看更多

熱門文章

罷工衝擊！華航上半年虧損6.9億元 長榮獲利大減14億元

2019-09-09 10:39

7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億

2019-09-09 00:15

救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

2019-09-09 19:39

台積電五利多 外資按讚

2019-09-09 00:14

中信金控8月大賺64億 這個引擎貢獻大

2019-09-09 19:21

利多加持 功率放大器族群業績優於法人預期

2019-09-09 10:34

營收雙增 15檔個股法人攬牢牢

2019-09-09 14:33

十大創高強勢股 台灣50、金融股上榜

2019-09-09 19:40

面板三雄揭曉8月營收 友達、群創較7月成長

2019-09-09 16:18

合庫金前八月大賺117.86億元 年增5.23％

2019-09-09 17:03

友達ADSs將在紐交所下市 轉至美國櫃買市場交易

2019-09-09 19:10

富邦金前八月每股盈餘4.58元 續居金控冠軍

2019-09-09 19:11

外資回頭示愛 金融股行情甜蜜

2019-09-09 14:33

玉晶光大咬蘋果單 8月營收創歷史新高

2019-09-09 17:19

50檔8月營收創新高股 法人買單追捧這幾檔

2019-09-09 12:31

旺宏、華邦電8月營收攀今年新高 法人看好第三季獲利

2019-09-09 11:46

面板3雄8月營收 回溫有夢

2019-09-09 14:33

5G突破+轉單利多 聯發科目標價外資上看500元

2019-09-09 11:15

林昌興：陸股降準放水 台股軋空再起

2019-09-09 08:27

本土法人力挺 宏捷科股價重回80大關

2019-09-09 10:07

聯發科P22晶片 傳打入三星A系列供應鏈

2019-09-09 14:35

8月營收看旺、外資連3買 台積電9月市值增1,815億

2019-09-09 09:37

美中貿易戰轉單效應 義隆電8月營收創新高

2019-09-09 11:45

友達8月合併營收241億 月增9.5％、年減13.2％

2019-09-09 15:19

台股持續盤堅 上漲20.5點收10,801

2019-09-09 13:55

大陸水泥旺季喊漲 台泥、亞泥、信大受惠

2019-09-09 11:28

汽車零組件今年來3強 永彰續嗆

2019-09-09 14:33

波音737MAX迎來復飛曙光 駐龍、漢翔等受惠

2019-09-09 12:58

緯軟8月營收月減5.42％ 產業前景偏審慎

2019-09-09 16:31

雍智第三季營收挑戰新高 股價勁揚

2019-09-09 10:02

新美中談判10月展開 有望續撐台股表現

2019-09-09 08:19

亞太循環經濟論壇10月登場 台糖蓋綠能循環宅

2019-09-09 12:48

台股收漲20.5點收復10,800 三大法人買超23.96億

2019-09-09 14:58

下半年看旺 零壹股價登近3年新高

2019-09-09 14:33

營運回穩 華孚急攻漲停

2019-09-09 14:33

9月新單報到 智崴營運加速

2019-09-09 14:35

調查：七成台灣投資人預期 半年內增持優質高息股

2019-09-09 19:36

台股開盤上漲28.04點 站上10800關卡

2019-09-09 09:13

英業達8月營收月減1.6％ 本季全年單季高峰

2019-09-09 17:12

手搖飲旺季效應 六角雅茗-KY8月營收高檔

2019-09-09 19:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top