面板業高層異動 柯富仁出任友達總座

2019-09-09 22:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



友達宣布高階人事異動，董事會決議新任總經理暨營運長由元太董事長柯富仁出線，原任總座蔡國新轉任集團企業達運執行長暨總經理，新人事10日起生效。柯富仁過去也曾為友達的電視面板高階主管，熟稔面板業務。

元太董事會宣佈，柯富仁以個人生涯規劃因素請辭董事長職務，決議由總經理李政昊代理董座一職。

友達董事會期勉柯富仁能以宏觀的高度與國際的視野，整合營運資源與平台，在友達「價值轉型」之路，不僅強化產業生態系合作，亦能促進新事業發展加大成長力度；並借重他洞悉未來科技趨勢與產業生態，歷經製造、研發、行銷、業務、策略等跨領域的領導資歷。

柯富仁為交通大學光電所博士，於面板產業累積20年完整且豐富的資歷。他於2000年加入友達技術部門，2007年擔任電視顯示器事業單位協理，2010年升任電視事業群副總經理，期間深耕全球電視品牌客戶，大幅拓展中國大陸市場，使友達成為全球液晶電視面板主要供應商。2011年擔任策略規劃總處副總經理，擘劃前瞻技術與策略方針。

友達指出，蔡國新將受聘擔任集團企業達運精密執行長暨總經理一職，借重其多年的管理歷練與熟稔產業鏈的影響力，開拓事業版圖與夥伴關係；與集團企業將充分發揮各自優勢，保持緊密合作，共同助力拓展出海口延伸面板價值鏈，提升總體競爭力，發揮團體戰略的資源優勢與經營綜效。

元太指出，新任總座李政昊於2018年9月起領導業務、營運、研發及財控等公司營運四大中心，全力開創物聯網時代的電子紙產品應用，大力加速彩色電子紙、軟性及無電池等技術開發，並導入產品應用，使得近年營運及獲利表現穩健，業務持續正向成長。

展望未來，元太表示，今年開始進入全面彩色電子紙之供應，徹底取代實體印刷用的紙張功能，並將深化彩色、軟性、無電池等電子紙技術發展，加速推廣多元化電子紙應用，同時擴大電子紙生態鏈的廣泛合作，將電子紙技術擴展到更多其他新市場。