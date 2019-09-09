提前拉貨效應 仁寶英業達8月營收小幅衰退

2019-09-09 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



受到貿易戰提前拉貨的影響，仁寶與英業達今日公布2019年8月營收，均較7月小幅下滑，不過，9月季底將有一波拉貨潮，仁寶預估，第3季筆電出貨量，將較第2季個位數下滑，英業達第3季出貨將與第2季持平。

仁寶2019年8月營收746.1億元，月減5.0%，年減10.0%，今年前八月營收為6,161.16億元，年增3.1%。仁寶表示，8月筆電出貨量360萬台，較7月的370萬台減少，主要是第2季筆電已提前拉貨，使得7、8月較淡，預期9月在季底效應之下，出貨量會回升。

展望2019第3季，仁寶表示，之前在法說會就指出，因為提前拉貨效應的影響，第3季筆電出貨量將季減個位數。

至於英業達2019年8月營收414.04億元，月減1.63%，年減16.98%，今年前八月營收為3,261.6億元，年增0.44%。英業達表示，8月筆電出貨量160萬台，與7月相當，由於第2季提前拉貨，預期第3季筆電出貨量將與第2季持平。

英業達表示，筆電2019第3季將是全年高點，第3季伺服器出貨可能也是持平，智慧裝置出貨量則小幅增長，第4季因為加徵關稅的因素，預期營運會較第3季下滑。