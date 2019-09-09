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救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

2019-09-09 19:39經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達董事長彭双浪。記者蔡銘仁／攝影
友達董事長彭双浪。記者蔡銘仁／攝影
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友達（2409）為救股價，今（9）日董事會決議實施庫藏股，預計買回12.5萬張股票，9月10日開始買回，每股買回區間價格為5.71元到11.84元，股價低於區間價格下限，繼續買回，買回金額上限85.9億元，買回後計畫轉讓股份予員工。友達前次實施庫藏股，要追溯到2002年，如今面臨產業大逆風，友達也繼群創後，相隔17年啟動庫藏股護盤。

友達今年上半年表現不佳，累季稅後純損63.7億元，每股虧損0.66元，連續兩季虧損。面板市況持續低迷，友達等面板類股，股價遭遇挑戰，友達股價一度跌至6.92元低點，近期呈現回溫趨勢，在8元附近遊走。

友達表示，為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第28條之2第一項第一款，以及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定108年第一次買回股份轉讓員工辦法（以下簡稱「本辦法」)。買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

友達指出，買回股份總數，僅占本公司已發行股份1.3%，且買回股份所需金額上限僅占公司流動資產0.96%，董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響公司。

友達庫藏股面板

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