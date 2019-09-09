旺宏、華邦電8月營收攀今年新高 法人看好第三季獲利

2019-09-09 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



記憶體廠旺宏（2337）及華邦電（2344）8月營收持續攀高，其中，旺宏單月營收是近10個月新高，而華邦電更是近一年新高水準，在近幾個月記憶體廠單月營收連續成長之下，市場法人看好記憶體股第三季獲利表現可望明顯優於上季水準。

旺宏8月合併營收為37.91億元，較上月成長24.91%，也較去年同期增加17.17%，是近10個月的營收新高，累計該公司今年前八個月營收為203.34億元，較去年同期減少16.05%。

華邦電8月合併營收44.63億元，較上月小幅增加3.14%，比去年同期減少6.32%，單月營寫下近一年以來新高表現，累計該公司今年前八個月營收為316.89億元，年減 9.47%。

旺宏第二季產能利用率約94%，該公司日前在法說會上就預期，第三季在傳統產業旺季帶動下，不僅出貨量將優於第二季，產能利用率也將較第二季提升，整體並看好下半年營運將較上半年樂觀，各產品線動能均相當強勁。

市場法人則指出，旺宏客戶任天堂新機種陸續上市，強勁的拉貨力道讓旺宏8月營收再攀升，法人預期在任天堂持續拉貨，且終端市場需求回升，9月營收還可望持續較8月營收成長，下半年挑戰逐季增長的態勢。

旺宏表示在季節性旺季中，主要成長動能來自於唯讀記憶體（ROM）的出貨暢旺，目前來看下半年除了ROM表現不錯外，快閃記憶體（Flash）也將同步成長，產能利用率仍維持在高檔。

華邦電日前也指出，該公司今年第一季平均稼動率低於80%，但第二季產能利用率已回升至約85%，該公司高層先前表示，目前市場需求相當強勁，相信營運谷底已過，從客戶需求來看，第三季起可望全能生產，下半年也會比上半年好。