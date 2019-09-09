華碩 RTX電競筆電蟬聯德國市佔第一

2019-09-09 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



華碩（2357）日前由共同執行長許先越、胡書賓於2019柏林消費電子展（IFA）發表一系列新品，包含全球首發的300Hz螢幕更新率電競筆電，今（9）日捷報再添一樁。根據知名市調公司最新報告，華碩搭載RTX系列顯示卡機種蟬聯德國6、7月市佔冠軍，穩坐銷售龍頭。

華碩表示，公司深諳德國玩家偏好追求極致效能及尖端科技，不僅是當地引進RTX系列筆電的領頭先鋒，更為第一個在德國推出AMD顯卡系列筆電的電競品牌，同時也持續與許多主要通路夥伴保持密切合作，以最快速度提供玩家最新技術及無可挑剔的遊戲饗宴。

而不只是產品，華碩近年來亦積極投入電競社群經營，除了今年四月於杜伊斯堡舉辦的全球最大粉絲派對「ROG Convention 2019」，吸引約1200位玩家前來現場參與，線上觀看人次最高更達單日20萬人。而ROG全力支持的「ESL One電競巡迴賽」，上個月甫在科隆圓滿落幕的第四站賽事吸引許多玩家參與及體驗，也推升ROG電競筆電在賽事期間短短一周銷售即賣破700台的亮眼紀錄，接下來，ESL One亦將再度前往德國，於第二大城市漢堡進行第五站巡迴賽，10月25至28日一連四天展開最終回合的捉對廝殺。