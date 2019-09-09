果粉看過來 超商首見引進Apple官方商品

2019-09-09 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



7-ELEVEN創超商通路之先，與台灣Apple官方獨家合作，自9月11日起於台北11間門市，導入10款官方配件，並以Apple品牌精神設計專屬貨架，具有官方現貨、24小時可購買等優勢，可滿足果粉需求。

7-ELEVEN表示，看好Apple用戶追求品質、品牌忠誠度高特性，將於11間門市率先導入EarPods、USB轉接器、充電線等多達10款原廠配件，皆是Apple配件商品當中銷售排行名列前茅的品項，且線材規格相容性高、適用多種機型。初期導入以配件類產品和耳機為主，目標帶動相關業績成長3成。

據市調機構統計，Apple手機在台灣市占率超過2成以上，7-ELEVEN與Apple官方合作，是國內首次在超商內販售Apple官方商品，可望透過新的合作模式，架構更貼近消費者需求的購物型態，並提供在Apple官網與直營店之外，消費者在24小時營業的超商就能輕鬆購得Apple原廠商品。

7-ELEVEN表示，首波販售門市皆集中在台北市，包括博源門市、京站門市、松捷門市、環湖門市等11間門市，與Apple的合作為階段性導入，未來不排除進駐中南部門市。