親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

馬英九出席韓國瑜造勢遭請下台 馬辦：十分遺憾

2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

果粉看過來 超商首見引進Apple官方商品

2019-09-09 11:06經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

7-ELEVEN創超商通路之先，與台灣Apple官方獨家合作，自9月11日起於台北11間門市，導入10款官方配件，並以Apple品牌精神設計專屬貨架，具有官方現貨、24小時可購買等優勢，可滿足果粉需求。

7-ELEVEN表示，看好Apple用戶追求品質、品牌忠誠度高特性，將於11間門市率先導入EarPods、USB轉接器、充電線等多達10款原廠配件，皆是Apple配件商品當中銷售排行名列前茅的品項，且線材規格相容性高、適用多種機型。初期導入以配件類產品和耳機為主，目標帶動相關業績成長3成。

據市調機構統計，Apple手機在台灣市占率超過2成以上，7-ELEVEN與Apple官方合作，是國內首次在超商內販售Apple官方商品，可望透過新的合作模式，架構更貼近消費者需求的購物型態，並提供在Apple官網與直營店之外，消費者在24小時營業的超商就能輕鬆購得Apple原廠商品。

7-ELEVEN表示，首波販售門市皆集中在台北市，包括博源門市、京站門市、松捷門市、環湖門市等11間門市，與Apple的合作為階段性導入，未來不排除進駐中南部門市。

7-ELEVEN目前全台共有超過4,700間門市販售3C相關周邊，熱賣品項包括晶片讀卡機、傳輸線等，規模隨門市而有所不同。根據銷售觀察發現，多數民眾到便利商店選購3C商品出於應急，其中銷售最多的是充電線材，平均每年可賣出超過7萬條。

7-ELEVEN與台灣Apple官方獨家合作，消費者買官方配件更便利。(照片提供...
7-ELEVEN與台灣Apple官方獨家合作，消費者買官方配件更便利。(照片提供：7-ELEVEN)
分享

Apple超商

相關新聞

奇力新強攻5G商機

2019-09-08 22:39

聯強8月營收 攀近五月高點

2019-09-08 22:39

大摩喊買京東方 下調面板雙虎財測

2019-09-08 19:13

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35

熱門文章

高股息低波動ETF報酬差很大？這一檔六成都買金融股

2019-09-08 14:57

7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億

2019-09-09 00:15

友達、群創財測 大摩下修

2019-09-08 22:37

美中重啟談判助攻股市 法人：5G概念股看旺

2019-09-08 17:45

金管會讓步銀行不買單 純網銀股東的三大抱怨

2019-09-08 19:22

台積電五利多 外資按讚

2019-09-09 00:14

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top