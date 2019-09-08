大摩喊買京東方 下調面板雙虎財測

2019-09-08 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



群創（3481）、友達股價利空出盡反彈，不過摩根士丹利（大摩）最新報告，預測2020年起OLED面板大出貨，中國京東方將搶下可觀市占，表現勝過同業，將其評級雙升至「優於大盤」，並下修台灣面板雙虎獲利預估，建議觀望操作。

大摩此次對群創、友達評級重申「中立」，目標價分由7.3元降至7.11元、8.9元降至8.4元，對雙虎今年獲利預測大幅下修167%、75%，2020年獲利也下調9%、16%。

摩根士丹利證券科技產業分析師施曉娟表示，受惠全球手機競相導入可撓式設計，明年起，OLED面板將快速成長，以AMOLED來說，大摩預測手機用AMOLED出貨將從今年的4億多片增加到6億片，同期可撓式OLED出貨大增64%。

2022年，大摩更預測手機用AMOLED出貨達到8億片，帶動整體OLED面板超越非晶矽（a-Si）和LTPS面板的市場規模。

施曉娟指出，韓國、大陸面板廠最積極搶進可撓式商機，目前第一大可撓式面板廠是三星，OLED面板生產良率85%以上，排行第二的京東方，雖僅有50-60%的良率，生產規模也低於三星，但在中國市場擁有龐大且穩定的市占，潛力值得關注。

大摩還看好京東方的另一原因，是產品良率提升，訂價更有競爭力，可瓜分三星市占。今年三星預期拿下全球可撓式OLED面板的七成市占，較去年九成下滑，京東方則預期未來三年爭取到四分之一的市占率，明、後年出貨挑戰5,000萬及1億片。

相對地，台灣面板雙虎著墨可撓式商機有限，施曉娟認為，京東方崛起雖不直接衝擊台廠，但將來可撓式面板躍居主流，舊型面板殺價壓力大，加上全球資金潛在的挪移效應，需要對雙虎表現進行調整。