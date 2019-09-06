三大IC設計股 大摩喊買

2019-09-06 20:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



大多數IC設計業者營收表現都較去年同期成長，僅高通（Qualcomm）出現微幅衰退的情況。 路透 分享 facebook IC設計股躍居大盤多頭火種，摩根士丹利（大摩）指出，台股中，顯示器使用的驅動IC、觸控IC、指紋辨識IC三大族群未來受惠5G帶動顯示螢幕升級，個股評價有持續提升空間，相關如聯詠（3034）、神盾、聯發科旗下匯頂三大公司，受惠程度領先。

大摩最新發布近50頁的顯示器用半導體報告，透露外資圈對半導體景氣進一步翻多，除此次大摩一口氣升評聯詠和神盾至「優於大盤」，本周來還有大摩調升台積電，摩根大通升評南亞科，高盛喊買日月光投控、京元電及頎邦，至少七大半導體廠吸引外資喊進。

摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天表示，他們先前對聯詠、神盾等保守，主要顧慮華為手機銷售下滑，IC設計廠出貨看減，但近期5G建設能見度快速提高，明年5G手機出貨上探2億支，將比今年成長20倍，刺激個股基本面強彈。

大摩先前已就5G喊買功率放大器（PA）、晶圓代工和伺服器等潛力族群，這次瞄準市場討論度仍低的顯示器用半導體，據其定義，此類半導體涵蓋三大領域，包括畫素升級相關的驅動IC、觸控IC及屏下指紋辨識IC，將受惠5G時代對顯示器更快反應、更高畫質與更低功耗升級需求。

顏志天指出，以驅動IC中的AMOLED DDI為例，大摩預期，明年AMOLED在全球手機市場滲透率可望提高到40%，年增10個百分點，出貨增加2億顆晶片；2021-2022年AMOLED滲透率更上看50%-60%，晶片總出貨量可達9億顆。

聯詠專攻OLED DDI，今年相關營收比重預期達5%，三年內挑戰21%，換算今、明、後年每股純益（EPS）有機會從13元提升到17元。

神盾主打指紋辨識晶片，大摩看好其大面積觸控用產品，技術領先，加上三星積極搶市，神盾市占率可望加速增加。

顏志天表示，最新消息指向蘋果也正在測試神盾的觸控解決方案，若神盾晉升蘋概股，未來潛力可觀。僅以三星手機市占來說，大摩預估神盾今、明、後年EPS挑戰20元、22元和28元，增幅強勁。