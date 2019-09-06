原相、鈺太8月營收 同創新高

2019-09-06 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



影像感測晶片原相（3227）、MEMS麥克風晶片鈺太布8月營收同創歷史新高。原相受惠於遊戲機進入傳統出貨旺季，及藍芽晶片出貨暢旺帶動下，8月營收突破6億元大關。

鈺太則受惠筆電OEM／ODM廠拉貨，及無線藍芽耳機推升MEMS麥克風需求攀升，8月營收1.35億元，為連續四個月營收創高。

鈺太第3季延續上一季氣勢，由於筆電OEM／ODM廠本季大舉拉貨，相關供應鏈出貨大增，及無線藍芽耳機需求推動，MEMS麥克風出貨持續暢旺，另外，助聽器也小幅貢獻營運表現，8月營收1.35億元，月增3.46%、年增26.2%；累計前8月營收在8.84億元，年增22.63%。

法人指出，鈺太MEMS麥克風應用除了筆電、無線藍芽耳機之外，也切入智慧電視應用，打入非美系客戶供應鏈，第3季開始出貨，目前導入語音助理的電視主要以4k高階或是新款8K 電視為主，一台電視TV約用2顆MEMS麥克風，預料下半年逐月開始放量。

原相第3季進入傳統旺季，遊戲機、電競滑鼠、安防及藍芽晶片出貨暢旺，法人指出，大客戶任天堂取得中國銷售許可及無線藍芽耳機晶片量產速度加快，下半年營運將優於去年同期，預料今年滑鼠部分營運衰退；遊戲機部分隨著任天堂打開中國市場可望維持正向成長；無線藍芽耳機透過旗下原睿設計開發以藍芽加上Codec整合成單晶片，未來不排除心跳量測做結合，預估今年無線藍芽耳機營收佔比為雙位數。

原相8月營收6.09億元，月增8.4%、年增2.51%；累計前八個月營收35.06億元，年減7.48%。