瑞昱Q3營運旺 早盤股價勁揚近3％

2019-09-06 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



瑞昱（2379）第3季在網通標案、PC及TV單晶片出貨回溫帶動下，8月營收創下歷史次高紀錄，法人預期第3季營收有機會改寫歷史新高，挑戰雙位數成長，早盤股價走揚，一度來到219元，漲幅2.57%。

由於先前英特爾處理器缺貨狀況獲得抒解，加上美中貿易戰出現急單效應，瑞昱本季PC類周邊晶片拉貨動能強勁，且TV單晶片進入出貨旺季及下半年網通標案啟動。

另外，瑞昱今年營運成長另一貢獻無線藍芽晶片，第二代晶片逐漸取代第一代，市場預料在第3季底可望重啟拉貨動能，以因應年底聖誕消費旺季之需求。