鴻海長紅 連六月向上

2019-09-06 01:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱台北報導



全球3C製造大廠鴻海昨（5）日公布8月營收3988.15億元，月成長0.2%，連續六個月成長；年增0.5%，8月營收創歷年同期新高。

鴻海累計今年前八月營收3兆137億元，較去年同期2兆9009.33億元，年成長3.9%。

鴻海統計，8月營收以三大產品表現觀察，從月增來看通訊產品居第一，其次運算、消費居第三，以年增表現來看，通訊最強、其次運算，而運算又優於消費。若對照去年同期，去年8月是消費電子產品的月增與年增表現最強，今年8月則是通訊應用產品表現最強。

統計數據也顯示，鴻海自2007年以來、歷年9月業績普遍較8月進一步顯著提升，並一路升溫至少到10月，2014年以及2017年更因消費電子需求一路旺到年底。

鴻海先前法說會已預告，今年第3季仍屬傳統的電子產業旺季。業界與供應鏈則研判，鴻海今年8月至10月營收發展趨勢應與往年相似，惟受到美中貿易戰干擾消費信心，實際成長幅度仍看終端新品銷售情況而定。

鴻海集團近年轉型，積極開拓8K加上5G生態圈發展，大型外資機構對於鴻海的評價不一，不過，鴻海集團在劉揚偉7月正式接棒擔任董座後，積極與基層員工溝通，並勤跑海外第一線，力求凝聚集團向心力、開拓新機會以及確保鴻海各項計畫與DNA延續。

依據計畫，鴻海集團在數位轉型發展中，未來將持續強化三核心包含模具、AI、IC設計，鴻海集團以劉揚偉在內的資深主管成立九人經營委員會也定期開會，商討應對國際市場的多方對策。