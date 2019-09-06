親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

大立光營收攻頂 衝破60億

2019-09-06 01:02經濟日報 記者陳昱翔╱台北報導

股王大立光業績報喜，昨（5）日公告8月營收首度突破60億元大關，來到64.76億元，月增18.3%、年增17.6%，不僅連續二個月營收成長，更創下歷史新高，業績表現不俗；法人推估，應與蘋果新款iPhone拉貨動能強勁有關，帶動單月營收寫下新猷。

大立光今年前八月合併營收358.38億元，年增12%。大立光表示，產業傳統旺季到來，加上大客戶積極拉貨，9月的業績表現預料仍可維持高檔水準，對後市持審慎樂觀態度。

大立光憑優異的鏡頭技術，近年來左擁蘋果、右抱非蘋兩大陣營客戶，獲利表現蒸蒸日上，目前正積極擴產，期盼能提升接單量。日前大立光執行長林恩平曾指出，正積極獵地，上半年已取得台中工業區兩筆土地，正在審查中，最快明年動工。

大立光今年上半年資本支出大增，主因年初斥資逾28億元取得台中工業區兩筆土地。外界預期，明年大立光資本支出持續走揚。大立光前一波資本支出新高為2017年的74.42億元。

法人表示，蘋果將在台灣時間11日發布新款iPhone，8、9月都向零組件廠積極拉貨，大立光是蘋果手機鏡頭的主要供應商，受惠最深，若新款iPhone銷售超乎預期，大立光有機會獲得蘋果追單。

根據外媒指出，今年iPhone 11的高階機種將搭載三鏡頭，能大幅提升使用者體驗，而且此一鏡頭模組的設計難度相當高，有助於提升大立光產品單價，帶動毛利率上揚。

法人認為，從目前手機品牌廠的設計趨勢看來，三鏡頭將成為高階機種的標配，對技術實力堅強的鏡頭廠相當有利，大立光可滿足品牌客戶的需求，獲得較多的訂單。

大立光第2季稅後純益65.5億元，季增29.6%，毛利率攀上69.6%，季增5.43個百分點，再度驚豔市場，每股純益48.84元，單季營收、營業淨利、毛利率及稅後純益、每股純益均為同期新高。

大立光近期營運概況 圖／經濟日報提供
大立光近期營運概況 圖／經濟日報提供
分享

大立光三鏡頭
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

鴻海長紅 連六月向上

2019-09-06 01:02

8月營收／晶技增一成 今年新高

2019-09-05 23:54

泰碩8月營收攻頂 旺到Q4

2019-09-05 23:54

8月營收／神基+6％ 動能強勁

2019-09-05 23:54

前八月業績／傳奇增三倍 研發新作

2019-09-05 23:54

前八月業績／全國電+4％ 樂觀全年

2019-09-05 23:53

貿聯全年拚兩位數成長

2019-09-05 23:53

矽格營運 明年會更好

2019-09-05 23:53

8月營收／華通+16％ 產能滿載

2019-09-05 23:53

8月營收／禾伸堂+3％ 信昌電+2％

2019-09-05 23:53

8月營收／聯合再生+17％ 後市俏

2019-09-05 23:53

聚鼎 上月業績勁揚10％

2019-09-05 23:53

8月營收／台光電+2％ 台燿微減

2019-09-05 23:53

大立光對未來訂單 很有把握

2019-09-05 23:39

法人：大立光明年Q1出貨 長線指標

2019-09-05 23:39

股王大立光威猛 8月營收創新高

2019-09-05 16:04

矽格8月營收創1年高點 第3季業績看歷史次高

2019-09-05 14:39

瑞昱出貨回溫 8月營收創歷史次高

2019-09-05 14:37

外資升評喊多 台積電走俏

2019-09-05 14:37

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:36

昇陽半下半年兩大成長引擎啟動 股價率先表態

2019-09-05 09:59

瑞昱8月營收歷史次高 第3季可望創新高

2019-09-05 09:52

8月業績助攻 佳世達早盤帶量走揚

2019-09-05 09:38

義隆電 8月營收攀峰

2019-09-04 23:48

聯茂8月營收增2％ 陸新廠Q4投產

2019-09-04 23:48

穿戴新品搶市 仁寶、廣達樂

2019-09-04 23:48

宏正前三季 業績拚持平

2019-09-04 23:47

8月營收／晶睿+13％ 品牌建功

2019-09-04 23:47

8月營收／奇力新+3％ 需求回升

2019-09-04 23:47

燿華7月每股賺0.33元

2019-09-04 23:45

京元電8月營收攻頂 全年拚增20％

2019-09-04 23:45

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35
看更多

熱門文章

外資認錯回補近190億 因為這四個原因

2019-09-05 20:33

股王大立光威猛 8月營收創新高

2019-09-05 16:04

台股漲近百點突破季線 三大法人買超234.47億元

2019-09-05 15:03

雙美監察人典華不滿林泉源遭換 擬進行董監改選

2019-09-05 17:00

買盤推升 PCB族群熱度佳

2019-09-05 10:37

外資升評喊多 台積電走俏

2019-09-05 14:37

8月營收出爐 旺季效應概念股成盤面焦點

2019-09-05 18:14

華通領PCB股發爐 交易量占台股逾1成

2019-09-05 14:37

鴻海8月營收3,988.15億元 創歷年同期新高

2019-09-05 19:40

短多點火 IC設計族群強勢

2019-09-05 14:37

台股帶量漲近百點 突破季線站穩10700點

2019-09-05 14:18

矽格8月營收創1年高點 第3季業績看歷史次高

2019-09-05 14:39

PCB族群火熱 華通燿華欣興強漲

2019-09-05 11:23

和碩轉投資晶碩10月掛牌 與精華、金可-KY並列三雄

2019-09-05 15:02

港府撤回逃犯條例 受益股出列

2019-09-05 12:50

華通8月營收破55億 創歷年同期新高

2019-09-05 18:50

昇陽半下半年兩大成長引擎啟動 股價率先表態

2019-09-05 09:59

晶碩10月掛牌 上市前業績發表會報喜

2019-09-05 14:37

群聯財報不實案投資人求償登記 投保中心今起受理

2019-09-05 11:17

長榮航走出陰霾 法人進場布局

2019-09-05 14:37

受惠轉單及旺季效應 砷化鎵3雄8月營收亮眼

2019-09-05 09:36

中裕新藥TMB-355 年底前有機會取得歐洲藥證

2019-09-05 17:37

瑞昱8月營收歷史次高 第3季可望創新高

2019-09-05 09:52

離岸風電動起來 中鋼構股價漲近2％

2019-09-05 10:46

期交所兩新制 9月30日起實施

2019-09-05 07:50

中美10月貿易磋商 台股大漲99點、收10756.93

2019-09-05 14:30

投信力捧 華通早盤攻上漲停板

2019-09-05 10:34

台光電8月營收23.6億元 再創歷史新高

2019-09-05 15:42

PCB熱度持續延燒 領頭羊華通攻漲停

2019-09-05 11:43

德微營收步步高 看旺5G世代需求

2019-09-05 10:12

美中10月進行會談 台股向上挑戰10,800點

2019-09-05 10:43

電、金、傳產士氣大振 台股開盤上漲61點突破三關卡

2019-09-05 09:27

大摩、花旗升目標價 台積電股價盤中漲近2％

2019-09-05 11:59

期交所兩新措施 30日上路

2019-09-05 14:37

台股短多格局未變 攻高需擴增量能

2019-09-05 07:56

8月業績助攻 佳世達早盤帶量走揚

2019-09-05 09:38

台虹8月營收7.31億元 新揚科2.81億元

2019-09-05 17:37

瑞昱出貨回溫 8月營收創歷史次高

2019-09-05 14:37

台股帶量攻上10700點關卡 PCB蘋概股點火

2019-09-05 11:24

投保中心受理群聯案求償登記

2019-09-05 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top