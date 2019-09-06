大立光營收攻頂 衝破60億

2019-09-06 01:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱台北報導



股王大立光業績報喜，昨（5）日公告8月營收首度突破60億元大關，來到64.76億元，月增18.3%、年增17.6%，不僅連續二個月營收成長，更創下歷史新高，業績表現不俗；法人推估，應與蘋果新款iPhone拉貨動能強勁有關，帶動單月營收寫下新猷。

大立光今年前八月合併營收358.38億元，年增12%。大立光表示，產業傳統旺季到來，加上大客戶積極拉貨，9月的業績表現預料仍可維持高檔水準，對後市持審慎樂觀態度。

大立光憑優異的鏡頭技術，近年來左擁蘋果、右抱非蘋兩大陣營客戶，獲利表現蒸蒸日上，目前正積極擴產，期盼能提升接單量。日前大立光執行長林恩平曾指出，正積極獵地，上半年已取得台中工業區兩筆土地，正在審查中，最快明年動工。

大立光今年上半年資本支出大增，主因年初斥資逾28億元取得台中工業區兩筆土地。外界預期，明年大立光資本支出持續走揚。大立光前一波資本支出新高為2017年的74.42億元。

法人表示，蘋果將在台灣時間11日發布新款iPhone，8、9月都向零組件廠積極拉貨，大立光是蘋果手機鏡頭的主要供應商，受惠最深，若新款iPhone銷售超乎預期，大立光有機會獲得蘋果追單。

根據外媒指出，今年iPhone 11的高階機種將搭載三鏡頭，能大幅提升使用者體驗，而且此一鏡頭模組的設計難度相當高，有助於提升大立光產品單價，帶動毛利率上揚。

法人認為，從目前手機品牌廠的設計趨勢看來，三鏡頭將成為高階機種的標配，對技術實力堅強的鏡頭廠相當有利，大立光可滿足品牌客戶的需求，獲得較多的訂單。