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《難民法》草案躺14年，台灣撐得了香港嗎？

PCB、PA 、探針卡族群 股價搶搶滾

2019-09-04 19:23經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

台股昨（4）日漲99點，拉出長紅棒，PCB（印刷電路板）、PA（功率放大器）、P...
台股昨（4）日漲99點，拉出長紅棒，PCB（印刷電路板）、PA（功率放大器）、Probe Card（探針卡）等具業績題材的3P族群。報系資料照
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美元指數拉回激勵外資轉買，台股昨（4）日漲99點，拉出長紅棒，PCB（印刷電路板）、PA（功率放大器）、Probe Card（探針卡）等具業績題材的3P族群，續扮多方攻堅要角，股價強勢演出。

雖然美股主要指數連袂收黑，但昨日亞洲盤美期指電子盤強漲，亞股普遍在平盤上震盪，台股拜台積電、大立光、鴻海等蘋概三王，以及台塑四寶、大型金控等權值股普遍走強，進逼季線、半年線反壓，終場漲99點，收10.657點，成交值1,070億元。

盤面強勢中小型股方面，除光碟片、遊戲股表現較整齊外，PCB、PA、Probe Card等3P族群挾旺季效應及業績題材，持續扮演多方指標，宏捷科、建榮、金像電、精測、華通、欣興、聯茂、全新、南電等，漲幅都超過3%。

美國延長華為與美企往來寬限期90天至11月19日，加上蘋果新機開始拉貨，對於欣興、南電等ABF載板需求續強，至於5G題材的聯茂、台燿等銅箔基板廠，以及具真無線藍牙耳機概念的燿華、華通，仍為法人拉抬重要焦點。

進入5G時代，智慧手機對PA需求更殷切，加上華為去美化趨勢，包括在蘋果、安卓兩大陣營間左右逢源的穩懋，以及全新、宏捷科等相關個股，未來幾年營運動能可望維持不墜，股價大漲小回。

法人認為，台股短線沿5日線向上推升，仍屬強勢格局，但8月2日向下跳空缺口10,641點至10,714點為空方重兵所在，必須放量攻擊才有機會克服，所幸類股良性輪動，只要基本面佳、產業趨勢方向透明度高的標的，仍能獲得買盤青睞，建議操作宜選股不選市。

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