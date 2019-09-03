宏捷科8月營收報喜 創39個月新高

2019-09-03 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



砷化鎵廠宏捷科（8086）今（3）日公告上月業績，今年8月營收2.32億元，月增18.3%、年增76.6%，連續6個月營收成長，單月營收創39個月以來新高，業績表現亮眼。

宏捷科今年前八月合併營收11.89億元，年減13.3%。宏捷科受惠產業傳統旺季到來，客戶拉貨力道提升，帶動8月營收表現優異，市場推估，9月仍有機會維持高檔水準，整體第3季營收持穩向上。

法人表示，宏捷科今年上半年受到美中貿易戰影響，致使業績表現仍低於去年同期，隨著近期5G需求起飛，預料下半年營運有望優於上半年。

據悉，宏捷科的VCSEL將在今年起開始大量出貨，上半年營收比重將從2%，大幅提升至約15%，下半年有機會擴大至20%，主要客戶大多為智慧手機品牌，成為繼穩懋後，下一家有能力量產供貨VCSEL的砷化鎵代工廠。

法人表示，隨5G商轉時程趨近，無論電信營運商或終端品牌對砷化鎵的需求都會持續成長，上半年主要仍以基地台的基礎建設為主，下半年則是各種手持式裝置帶動砷化鎵需求，明年在5G更普及後，有助宏捷科、穩懋、全新等供應鏈業績走升。隨著下半年市場需求增溫，預料宏捷科產能利用率也會大幅上揚，並逐季走升，有助業績表現。