信邦8月營收17.06億元 月增0.25%

2019-09-03 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



電子零組件廠商信邦自結8月合併營收為17.06億元，較7月17.02億元成長0.25%，比去年同期14.71億元成長16.01%；累計前八個月合併營收為123.53億元，較去年同期成長18.33%。

信邦指出，2019年8月合併營收17.06億元，再次超越7月之營運表現，自3月起，已連續六個月改寫單月營收歷史高點紀錄；累計前八個月合併營收為123.53億元，亦為歷年同期之高點。

2019年8月營運的增長，係工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售，分別較7月成長7.28%及4.28%；醫療及健康照護、汽車及工業應用、綠能等產業之銷售雖分別較7月減少6.09%、6.65%及3.56%，其出貨與客戶端訂單的需求並無落差。

信邦MAGIC 5大產業累計2019前8月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長14.32%；汽車產業成長3.68%；綠能及節能產業成長44.17%；工業應用產業成長18.29%；通訊及電子週邊產業成長4.09%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收76.19%；連接器及零組件銷售佔23.81%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔28.29%；工業應用產業佔28.24%；通訊及電子週邊產業佔合併營收25.98%；醫療及健康照護產業佔9.07%；汽車產業佔8.42%。