大銀微系統明天掛牌上市 第4季業績看俏

2019-09-03 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



大銀微系統（4576）主要以微米、奈米級高速驅動與控制產品為主，將於9月4日以每股56元掛牌上市。大銀第4季新產品新型E1驅動器、力矩馬達開始出貨，所以第4季業績會是今年最好的一季。

大銀上市承銷案以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格76.73元，約為競拍底價50元的1.53倍；此外，公開申購價為56元，總計吸引超過23萬人參與申購，申購過程中凍結逾133億元之資金而中籤率僅1.07%。

大銀2018年度合併營業收入28.09億元創新高紀錄，每股盈餘為新台幣2.39元；2019年上半年合併營收新台幣10.76億元，每股盈餘為新台幣0.4元。法人認為，大銀上半年獲利減少，主要是受到中美貿易戰影響需求，長期來看大銀將搭上工業4.0及智慧製造的浪潮，隨著AI、5G、物聯網、汽車電子、AR/VR及雲端伺服器的發展，可望推動業績向上攀升。

大銀副總游凱勝指出，主要核心產品為線性馬達及力矩馬達等傳動元件，由於具有高響應、低磨耗、無背隙等特性，可直接驅動不需要轉換機構，如凸輪、皮帶、導螺桿、齒輪、齒條等，可省去轉換機構之間的磨耗現象，提高轉換效率與可靠性，特別是高加、減速與低速的穩定性，使其成為半導體設備、面板設備、PCB設備等高精度定位精密設備的關鍵零組件需求首選。