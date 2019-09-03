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大銀微系統明天掛牌上市 第4季業績看俏

2019-09-03 15:24經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

大銀微系統（4576）主要以微米、奈米級高速驅動與控制產品為主，將於9月4日以每股56元掛牌上市。大銀第4季新產品新型E1驅動器、力矩馬達開始出貨，所以第4季業績會是今年最好的一季。

大銀上市承銷案以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格76.73元，約為競拍底價50元的1.53倍；此外，公開申購價為56元，總計吸引超過23萬人參與申購，申購過程中凍結逾133億元之資金而中籤率僅1.07%。

大銀2018年度合併營業收入28.09億元創新高紀錄，每股盈餘為新台幣2.39元；2019年上半年合併營收新台幣10.76億元，每股盈餘為新台幣0.4元。法人認為，大銀上半年獲利減少，主要是受到中美貿易戰影響需求，長期來看大銀將搭上工業4.0及智慧製造的浪潮，隨著AI、5G、物聯網、汽車電子、AR/VR及雲端伺服器的發展，可望推動業績向上攀升。

大銀副總游凱勝指出，主要核心產品為線性馬達及力矩馬達等傳動元件，由於具有高響應、低磨耗、無背隙等特性，可直接驅動不需要轉換機構，如凸輪、皮帶、導螺桿、齒輪、齒條等，可省去轉換機構之間的磨耗現象，提高轉換效率與可靠性，特別是高加、減速與低速的穩定性，使其成為半導體設備、面板設備、PCB設備等高精度定位精密設備的關鍵零組件需求首選。

未來配合產業自動化轉型與精密製造邁向智能工廠，大銀產品完全符合智慧製造的趨勢，營運規模可望日益成長；大銀長年致力於精密傳動相關元件、系統到設備與定位控制的研究與發展，擁有一系列完整的產品線及自製能力，包括各式線性馬達、力矩馬達、直驅馬達、伺服馬達、工業/醫療用致動器、磁性尺量測系統與高精度定位線性平台等，產品線完整且應用廣泛產業進入障礙高。

大銀副總游凱勝表示，第4季新產品新型E1驅動器、力矩馬達開始出貨推升業績成長。記...
大銀副總游凱勝表示，第4季新產品新型E1驅動器、力矩馬達開始出貨推升業績成長。記者黃淑惠／攝
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大銀副總游凱勝（左）、大銀副董事長卓秀瑜（右）對於大銀未來營運前景很有信心。記者...
大銀副總游凱勝（左）、大銀副董事長卓秀瑜（右）對於大銀未來營運前景很有信心。記者黃淑惠／攝
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