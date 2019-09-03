高頻高速趨勢帶動雍智老化測試大增 單月營收再戰新高

2019-09-03 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



圓探針卡及測試載板廠雍智（6683）下半年老化測試載板需求大增，在晶片朝向高頻高速發展之下，對晶片可靠度要求大幅提升，增加晶片老化測試段，第3季來自基地台老化測試急單湧現，法人預期本季單月營收再戰新高。

雍智為國內高階測試載板供應商，客戶涵蓋國內一線IC設計、封測及測試設備廠，除了晶片發展持續朝向高頻高速，如高效能運算晶片需求增加，對晶片可靠度驗證需求增加誘因之外，科技走向5G、AI、車用等趨勢，也帶動老化測試需求增加。

第3季來自基地台急單湧入，老化測試載板成長動能轉強，加上近年來，雍智積極佈局老化測試市場，逐漸達經濟規模效益，毛利率表現獲得改善，本季營運動能續強，從7月營收創高、毛利率高達56%已見端倪。

此外，中國於5G布建加快腳步，不少封測業者察覺到中國客戶5G訂單提前釋出，台廠IC設計龍頭也積極佈局5G單晶片，今年下半年推出量產，緊接著明年再推一5G晶片，對於雍智營運將有顯著貢獻。

法人指出，雍智今年老化測試載板全年成長動能最強，營收比重從去年15%增加到今年的20~30%，探針卡下半年驗證數量增加，全年也有成長，營收比重維持10%，IC測試載板成能則較為平緩。

2020年則受惠5G高頻高速趨勢，複雜度、訊號干擾等可靠度要求提升，老化測試進入高成長期，產業趨勢大啖5G商機。