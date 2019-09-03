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矽格下半年營運升溫 股價再創波段高點

2019-09-03 09:46經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

矽格（6257）下半年營運升溫，手機、網通、物聯網、車用電子相關晶片測試需求增加，第3季逐月創高，一路旺到10月，近期股價走揚創波段新高，今（3）日早盤一度來到34.65元，漲幅1.46%。

矽格下半年因應客戶5G晶片測試需求，預計增加資本支出17.9億元，主要於5G手機晶片、5G基地台晶片、AI晶片及車用電子晶片建置測試產能，預計明年第1季5G基地台晶片測試可出現明顯貢獻。

由於產能利用率明顯上揚，加上台星科下半年有機會認列補償金而大幅推升毛利率，帶動整體獲利改善。

5G矽格車用電子

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