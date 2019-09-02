蘋果新品上市 TWS熱

2019-09-02 22:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



蘋果10日將舉行秋季新品發表會，法人最看好無線耳機AirPods 3銷量。歐新社 分享 facebook 蘋果10日將舉行秋季新品發表會，法人最看好無線耳機AirPods 3銷量，短多積極卡位真無線藍牙耳機（TWS）概念股，新日興、康控-KY今（2）日強攻漲停，多檔個股同步創波段新高。

受惠於外資買盤回籠，台股今日上漲16點，收10,634點，拉出連五紅走勢，續往季線靠攏，台積電等權值股漲多休息，但包括被動元件、高價生技、5G、散裝船、TWS等業績題材股仍為盤面人氣指標。

法人表示，今年新款iPhone屬5G前過渡機種，市場普遍看淡銷量，但AirPods等新規格或重新拿回訂單的相關供應鏈仍可脫穎而出，預估2020年AirPods出貨量，將由今年的5,000萬至5,500萬組，成長至7,000萬至8,000萬組。

AirPods 3概念股中，供應充電盒絞鍊的新日興，以及塑膠／金屬零組件的康控-KY昨日連袂攻上漲停；至於供應軟硬結合板的燿華，股價持續噴出，拉出連五紅走勢，近五日獲得三大法人進場鎖碼8.3萬張。

TWS需求迅速攀升，也吸引三星、華為、小米等安卓手機品牌廠，以及Bose、B&O專業耳機廠跟進搶食大餅，法人預估，2020年TWS出貨量，將由今年的9,000萬組至1億組，進一步擴至1.3億至1.4億組，成長力道不容小覷。

今日TWS概念股中的旺宏、鈺太、笙科、華邦電、中探針等，也在法人買盤敲進下，收漲4.3%至9.8%不等，表現遠優於大盤。

大型本土投顧認為，台股月線止跌走揚，為下檔提供支撐，由於8月營收即將公布，可留意近期多家外資召開的科技論壇內容，以及法人季底作帳行情，搭配第3季產業旺季、評價優於同業及具有題材發揮的個股擇優布局。