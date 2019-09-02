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旺季出貨動能加溫 記憶體個股股價齊揚

2019-09-02 11:37經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

記憶體產業今年第二季觸底之後，業者認為，價格方面先前已拉出一波反彈，預計第四季有望再出現一波上漲，需求也逐漸回穩，在市場看好記憶體產下半年業績表現之下，今日相關個股，包括旺宏（2337）、南亞科（2408）及華邦電（2344）呈現同步上漲。

以產業面來看，記憶體產業已經三季的庫存去化，在市場端大致已將庫存水準降至正常水準，部分產業，例如大型資料中心廠商，庫存水準甚至已降至正常水準之下，因此，就下游的需求來看，在廠商逐漸恢復正常拉貨，甚至小幅拉升庫存水位之後，需求面已呈現較上半年明顯加溫。

至於價格方面，7月至8月間，DRAM價格出現一波約四成的價格強勁反彈，近期雖然已呈現停滯，不過，業者表示，目前看來，價格並沒有明顯的回跌壓力，因此，看好價格走勢有機會在10月至11月，下游拉貨動作再轉趨積極之後，價格有機會再出現一波上漲的動能。

目前記憶體及模組廠今年的業績谷底，看來谷底落在第二季的態勢已經相當明顯，因此，在基本面下半年將可望明顯加溫之下，今日記憶體股價小幅修正之後，今日再全面走強，其中，今日旺宏股價盤中一度上漲逾7%股價表現相當強勁，另外，華邦電今日也一度上漲逾4%，南亞科漲幅相對較小，漲幅約在1至2%之間。

以營收表現來看，包括南亞科、旺宏及華邦電，7月營收均分別是今年以來的新高，而日前各公司在價格反彈及市場需求回溫之後，也都看好8月至10月的單月營收表現有機會超越7月水準，整體第三季業績展望持續樂觀。

南亞科記憶體

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