隆達明年Mini LED等新事業營運占比 挑戰增至二成

2019-08-30 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



隆達（3698）今年在Touch Taiwan展覽中，展出全系列Mini LED相關應用，隆達董事長蘇峰正表示，今年在Mini LED的應用上，包括電競顯示器及高階的筆電已開始出貨，預計明年會看到更多不同領域的客戶導入Mini LED，他預估隆達今年包含Mini LED在內的新事業，全年營收占比可達10~20%，明年則可望持續成長。

隆達電子此次在Touch Taiwan 2019展發表全系列Mini LED量產產品，包括將覆晶Mini LED晶粒與驅動IC整合之smart背光燈板I-Mini Blue，可達到高對比與薄型化設計，並已導入電競筆電面板應用，以及P0.7小間距UFP I-Mini RGB顯示器應用之封裝與模組。

隆達在智慧顯示展中，展出Mini LED應用在包括電視、電競、筆電螢幕、車用顯示等產品，蘇峯正指出，Mini LED背光顯示雖然使用LED燈珠較多，但量不像直接拿來做顯示屏光源需求那麼大，因此進入量產最快。

目前Mini LED主要用途是在高階電視與電競螢幕、筆電，LED業者也指出，手機等小尺寸的應用，由AMOLED的價格已相當低。

因此，未來Mini LED應該不會再去大幅搶攻手機市場，而是鎖定在電競顯示屏、電競筆電、戶外大型顯示屏及車用等領域為主。

此外，隆達也積極布局光電半導體元件領域，包括3D感測應用的VCSEL，及紅外線IR LED、穿戴裝置應用、UV封裝產品等，都已陸續量產貢獻營收，另外，部分車用產品客戶端也都在研發階段，未來出貨也持續樂觀。

蘇峯正表示，今年包括 Mini LED背光、RGB顯示器，及VCSEL等光電半導體元件等新事業，營收占比估可達一至二成，明年在終端應用陸續放量之下，新事業營收占比可望持續較今年成長。