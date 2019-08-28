晶電Mini LED晶粒 已陸續出貨

2019-08-28 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ╱即時報導



LED晶片龍頭晶電（2448）搶攻智慧型手機全螢幕化市場；開發出混光區域趨近於零的晶片，已導入多間手機大廠應用，此外獨家的客製化發光角度Mini LED晶粒，應用於多款高階電競筆電，目前已陸續出貨，客戶端有望在第4季推出，帶動晶電第3季訂單量季增最多達10%。

晶電今年首度攜手元豐新科技參加「2019智慧顯示展覽會（TouchTaiwan 2019）」，以EPISTAR 2.0的形式參展，展出實現LED微小化應用所需的獨特技術；看好在智慧型手機全螢幕化的趨勢下，晶電開發出能讓混光區域趨近於零的晶片，能更省電、光效也更好，差異化的產品讓晶電打進多間手機大廠，其中又以陸系品牌廠貢獻量最大。

此外在Mini LED部分，獨家開發的的客製化發光角度Mini LED晶粒，能使發光角度從原本的140度加大到150、160，甚至是170度，目前尚未應用到手機端，主要終端產品以穿戴裝置、電視、27吋和17.3吋電競筆電為主，其中在筆電部分，客戶端可望搶在耶誕節前夕推出；根據客戶的需求來看，明年下半年Mini LED於晶電的產能比重，有機會從近1成最多提升到3成左右。