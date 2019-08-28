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弘憶國際Q2營運成長 第3季業績有望持續攀升

2019-08-28 11:55經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

半導體通路商弘憶國際（3312）今年第2季營運表現亮眼，單季營收較去年同期成長逾三成，該公司看好在三大主要出貨成長動能，大型EMS廠、運營商標案市場及真無線藍牙音頻產品等，同時此三大需求將持續在下半年持續放量出貨，第3季營運可望持續維持成長表現。

弘憶國際第2季合併營收29.38億元，較去年同期成長34.4%，繳出單季每股稅後純益0.45元的成績單，累計今年上半年每股稅後純益（EPS）為0.68元，該公司表示，第2季營收成長動能主要來自於大型EMS廠、運營商標案市場及真無線藍牙音頻產品。

該公司表示，面對現階段美中貿易紛爭擴大，間接促成客戶端的急單效應，使弘憶國際營收成長受惠，該公司將持續專注於中國大陸運營商標案市場、無線藍牙音頻產品、藍牙穿戴、智能音箱周邊、物聯網、車聯網、電子菸、電錶市場等相關應用來推出解決方案，展望今年第3季營收仍可望持續加溫。

此外，弘憶也指出，網路通訊設備為營收的主要貢獻來源，如路由器，OTT BOX，xDSL，xPON等。展望2019下半年，有兩大成長動能，其一是智能音箱周邊設備，包含Wifi或藍牙（MESH），弘憶都可以幫客戶提供完整的解決方案；其次則是，藍牙產品運用市場，弘憶國際強調，不同於一般穿戴市場，弘憶打進中國藍牙電錶市場的供應鏈，除此之外還提供俱備藍牙功能的電子煙等，高度成長性的相關產品。

就長期而言，除了IOT之外，車用電子產品如車用乙太網路解決方案，預計最快今年可以開始小批量產。

藍牙營收商標

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