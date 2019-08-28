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正文帶量走升 早盤股價漲1%

2019-08-28 10:43經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

正文（4906）今（28）日股價帶量走升，早盤大漲1%，成交量逾3,800張，只是，多空交戰激烈，也使得正文日K盤中浮現一根帶有上影線的短紅K棒，力守5日線，形成日K連二紅。

綜觀正文上半年營運表現，第二季營收54.93億元，季增25.12%，單季每股純益0.3元，累計今年上半年每股純益0.54元。

展望今年下半年，正文越南廠3條產線投產後，目前供不應求，預計今年下半年仍會再增加3條產線，今年底前產線規模將達到6條，而在歐、美新客戶貢獻帶動下，Wi-Fi 6、5G陸續出貨，加上越南廠產能利用率逐漸拉高，法人看好正文營運持續走高。

正文越南

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