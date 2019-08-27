TWS快速惡化成紅海市場 外資降評瑞昱至賣出

2019-08-27 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



瑞昱(2379)第2季營收及獲利雙創新高，單季每股純益3.63元，法人看好第3季營運可望持續增溫，但是亞系外資最新報告表示，真無線藍牙耳機(TWS)進入紅海市場的速度比預期來的更快，僅在3個月內就惡化成紅海市場，恐影響明年上半年的獲利成長，決定調降瑞昱評等，由優於大盤表現調降至賣出，目標價由222元調降到186元。

亞系外資提醒，價格惡化及競爭加劇，是真無線藍牙耳機藍牙晶片市場不可忽視的風險，另外，在未來6~9個月的風險還包括中國電信商網通專案放緩、個人電腦換機潮到達高峰、海康威視建置庫存等，也恐將衝擊明年上半年獲利成長。

亞系外資下修瑞昱明年每股盈餘預估值4%，預估每股盈餘12.39元，調降投資評等至賣出，目標價由222元下修到186元。

瑞昱第2季合併營收151.82億元，季增18.3%，年增36.1％；毛利率44.3%，淨利18.45億元，季增33.8％，年增逾8成，每股純益3.63元，單季營收、獲利雙創新高；累計上半年營收280.17億元，淨利32.24億元，每股純益6.34元；法人看好第3季營運可望持續成長。

瑞昱遭外資降評及調降目標價，股價今(27)日開低震盪，早盤以205.5元開低，一度下滑至202元，盤中翻紅最高拉升至208.5元，終場收在205.5元，下跌1元，跌幅0.48%，成交7,366張。