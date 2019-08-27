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買盤回流 5G概念股領軍多方

2019-08-27 11:10經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股（27）日開高後震盪，指數嘗試收復10,400，盤面上，類股漲跌互見，呈輪動態勢，族群則以中磊（5388）、波若威、泰碩等5G概念股表現強勁，為市場多方焦點。

在美中貿易戰訊息紛雜下，台股加權指數昨跳空開低震盪拉回至年線附近，日 K收黑且留下 50 點的空方缺口，技術面呈短空格局，不過，買盤今現回流力道，推升指數緩步上揚。

觀察盤面，遊戲、資訊服務仍獲短多點火，IC設計熱度未歇，而5G概念股也同樣受資金青睞，為台股反彈領軍的重要指標。

進一步觀之，波若威、統新、華新光、眾達-KY、光環、華星光等光通訊類股表現最為強勢；當中，統新因下游客戶庫存調整結束，加上部分已開發國家5G的前傳測試與布建陸續啟動，推升公司第2季每股盈餘衝上0.74元，累計上半年為1.26元，股價盤中漲近5%，嘗試站穩5日均線上。

網通部分，指標大廠中磊雖受美中貿易戰影響，上半年營運表現保守，然在強化電信直接銷售比重之後，有效提升附加價值，後市則將因應5G趨勢，推出4G、5G互通性的全球首例虛擬化小型基地台，股價今拉出長紅，站回所有均線之上，多方氛圍並帶動啟碁、智易、正文、合勤控、智邦等呈走紅態勢。

其他5G概念股如散熱的泰碩、超眾、奇鋐、雙鴻等，以及PCB的金居、健鼎、台光電、台郡等，和晶片廠立積、聯發科、信驊等，也皆有買盤進駐。

法人分析，從類股來看，5G是今年投資的主要焦點，雖各廠商在5G商機中的受惠程度不同，但股價都能正面反應，投資人可著眼於長線的角度，於拉回的過程中，以基本面為依歸，布局包括散熱、銅箔基板、光通訊、網通等相關標的。

5G4G台股

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