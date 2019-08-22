群創祭庫藏股卻漲不動？法人這麼看

2019-08-22 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



群創（3481）為展現護盤決心，日前宣布繼今年7月後，再實施庫藏股，此次將買回30萬張，規模更勝前次，帶動昨首日單日漲幅超過3%，然而，群創庫藏股威力卻迅速衰退，今（22）日開高走低，盤中再度跌破7元，午盤前仍遊走平盤下方。友達及彩晶也受影響，股價相繼翻黑。

圖為群創車用面板。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

法人認為，主要原因來自面板報價近期出爐，大尺寸及中小尺寸，持續走弱，跌幅約在5%左右，55吋以上大尺寸電視面板受10.5代產能續開，承受壓力大，更出現7~9%的跌幅，影響股價走勢。

相較中小尺寸面板，大尺寸電視距離現金成本相對有空間，即便部分面板廠調整產能、轉做43吋等中小尺寸面板，但調整沒那麼快反應，跌價仍有空間

面板價格持續下挫，面板業者對前景保守，外界對第3季傳統旺季，幾乎已定調「旺季不旺」，衝擊市場對面板類股的信心。

整體來看，法人認為，今年產業不好，第3季虧損可能較第2季擴大，產業未落底，短線上壓力仍大，評價因此受到壓抑，不過擴產預計明年到2021年會是高峰，供過於求可望逐漸縮減，長期來看還是有機會。

法人直言，公司實施庫藏股，可能意味著產業面回升速度沒那麼快，不過現階段股價整體持續大跌的機會，並沒有那麼高，股價轉強上揚需要時間，建議投資人可待震盪整理後，再分批進場。

比起中國大陸、韓國等面板廠，台系面板廠近年不再走拚規模路線，近幾年資本支出保守，改在利基型產品著力。友達致力「價值轉型」，拉抬高附加價值產品比重，高附加價值產品已占營收過半，另也投入如8K電視、65吋以上超大尺寸電視、Mini LED等產品；群創也逐步轉向利基型產品，同時強化在電視整機方面的業務。