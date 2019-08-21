宏碁帶量走升 早盤股價上漲1%

2019-08-21 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



宏碁（2353）今日帶量走升，早盤上漲1%，日K浮現一根短紅K棒，順利站穩5日均線。

宏碁第2季營收551億元，季增0.8%，年減5.7%，毛利率10.8%，營益率1.1%，單季每股純益（EPS）0.13元，不如市場先前預期的0.24元；累計上半年營收1,098億元，毛利率10.66%，營益率1.04%，稅後純益11.1億元，每股純益0.37元。

隨著傳統電子旺季到來，部分法人樂觀看待傳統旺季來臨、產品組合轉強，都是宏碁第3季走強的重要關鍵；但也有外資認為宏碁面臨總體經濟、差異化難度增加、轉型計畫仍需時間等風險，保守看待宏碁。